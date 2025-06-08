Недійсні купюри євро — що треба знати про валюту старого зразка

Банкноти євро. Фото: Pexels

Українці, які мають заощадження в євро, можуть замислитися над питанням, купюри якого року випуску недійсні. На території ЄС деякі банкноти відмовляються приймати для розрахункових операцій. Зі старою готівкою також можуть виникнути проблеми під час обміну.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про дійсність купюр євро.

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Якого року євро недійсні

Гроші, випущені Європейським центральним банком (ЄЦБ), не втрачають платіжну спроможність, вона є безстроковою. Тобто готівка, навіть надрукована десятиліття тому, не може стати недійсною. Такий підхід гарантує стабільність та надійність валюти, захищає інтереси людей, які володіють банкнотами, а також підтримує довіру до євро на міжнародному рівні.

Всі купюри підлягають обміну без обмежень у часі експлуатації. Інша справа, що деякі грошові одиниці вважаються старими, оскільки випущені в обіг більше 20 років тому — з 2002-го. Найперша серія євро, до якої належать банкноти номіналом 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500, неофіційно має статус старої. А нова готівка — та, що надрукована після 2013 року.

"Банкноти першої серії є законним платіжним засобом і завжди зберігатимуть свою вартість. Вони продовжуватимуть перебувати в обігу разом із серією "Європа", доки не будуть вичерпані залишки купюр", — йдеться на офіційному сайті ЄЦБ.

Від яких євро відмовилися

Один із номіналів валюти перестали випускати у 2019 році. Регулятор ухвалив рішення відмовитися від друку 500 євро з огляду на збільшення випадків використання купюр у шахрайських операціях. Попри це, номінал досі перебуває в обігу та використовується в розрахунках.

Але позиція ЄЦБ не гарантує, що всюди в Європі 500 євро прийматимуть без обмежень у магазинах, ресторанах, АЗС тощо. Нерідко клієнтів просять заплатити купюрами іншого номіналу чи банківською карткою. Тому українцям рекомендують замінити 500 євро на готівку меншого номіналу, якщо вони планують поїздку за кордон.

Нагадаємо, при виїзді потрібно правильно розрахувати бюджет. Країни Шенгенської зони висувають певні вимоги до фінансів іноземців, які в’їжджають без візи. Зокрема для перетину кордону Естонії треба мати принаймні 86 євро на день перебування.

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