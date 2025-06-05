Безвіз на практиці — скільки грошей треба брати з собою до Європи

Виїзд до ЄС — скільки грошей треба мати при собі українцям
Вирушаючи у подорож до тієї чи іншої країни Європейського Союзу за безвізовим режимом, важливо не лише зібрати валізу, а й правильно розрахувати бюджет. Країни Шенгенської зони висувають певні фінансові вимоги до громадян інших держав, в тому числі України, які перетинають кордон без візи.
Скільки грошей треба мати для перетину кордону з країнами Євросоюзу, розповіли на порталі Eurotrips.
Українцям, які планують перетинати кордон держав ЄС, треба бути готовими до того, що в них можуть вимагати підтвердження фінансових можливостей для перебування в країні.
Грошові вимоги можуть бути абсолютно різними — все залежить від країни та сукупності різних факторів. Враховується також і те, чи це самостійна поїздка, чи у складі туристичної групи.
Фінансові вимоги в країнах Євросоюзу
Найбільше грошей знадобиться для перетину кордону з Естонією — 86 євро на день. Найлояльніші умови в Угорщині — туристу достатньо мати з собою 3 євро на добу перебування.
В інших країнах Євросоюзу вимоги такі:
- Бельгія — 45 євро/доба (якщо ви плануєте зупинитися у приватної особи) або 95 євро (якщо в готелі);
- Німеччина — 45 євро/доба;
- Греція — 50 євро/доба;
- Данія — 47 євро/доба;
- Італія — 269,60 євро на одну особу на термін до 5 діб;
- Іспанія — 71 євро/доба;
- Латвія — 14 євро/доба;
- Литва — 40 євро/доба;
- Ліхтенштейн — 91 євро/доба (для студентів спрощені умови — 27 євро/доба);
- Мальта — 48 євро/доба;
- Нідерланди — 34 євро/доба;
- Норвегія — 500 норвезьких крон або 43,4 євро/доба;
- Словаччина — 56 євро/доба;
- Словенія — 70 євро/доба для дорослих та 35 євро/доба для неповнолітніх у супроводі батьків;
- Фінляндія — 30 євро/доба;
- Чехія — 40 євро/доба;
- Швеція — 47 євро/доба;
- Швейцарія — 91 євро/доба (для студентів — 27 євро/доба).
В Австрії та Люксембурзі мінімальна сума грошей, яка має бути у туриста, визначається індивідуально. У Польщі все залежить від терміну перебування — до трьох днів 300 злотих (70 євро) на добу, понад три дні — 100 злотих або 23,4 євро на добу.
Для поїздки до Португалії українцю треба мати з собою суму в 75 євро + 40 євро на кожен день перебування в країні.
Під час подорожі до Франції особи, у яких є підтвердження наявності житла, повинні мати 32,5 євро на добу. Якщо ж такого підтвердження немає — 120 євро/доба.
Наявність коштів на кордоні перевіряють візові офіцери. Їм треба показати або готівку, або чек з банкомата, якщо ви подорожуєте з кредитною карткою.
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