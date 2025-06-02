Обмін валют в Болгарії — про що важливо знати українцям

Євро у валізі. Фото: Freepik

Українці, які планують подорож до Болгарії, стикаються з безліччю питань щодо обміну валюти — які гроші краще брати з собою, де їх безпечно та вигідно обміняти тощо. Адже, попри популярність банківських карток, готівка й досі залишається найпопулярнішим варіантом розрахунку в багатьох ситуаціях, особливо в курортних зонах.

Про найнадійніші місця для обміну валюти в Болгарії та поширені пастки для туристів розповіли на порталі tripmydream.

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Яку валюту брати з собою до Болгарії

Долари у цій країні приймають неохоче, тож краще брати з собою євро. Але і європейською валютою розрахуватися можна не усюди — лише у великих супермаркетах або під час масштабної покупки, як от нерухомості, наприклад. Тому варто одразу по приїзду обміняти валюту на національні грошові одиниці Болгарії — леви.

Ввозити та вивозити леви заборонено. Але, якщо у вас все ж таки є національна болгарська валюта — обов'язково внести суму в декларацію на кордоні.

Картка чи готівка — чим краще розраховуватися

В Болгарії банківською карткою можна скористатися хіба в великих готелях чи банківських відділеннях — лише там є термінали. А от на ринках та в магазинах розрахунок здійснюється виключно готівкою.

Банкоматів в цій країні достатньо — вони є як на гірських курортах, так і на узбережжі. Однак перед поїздкою важливо уточнити у своєму банку, чи можливо знімати з картки гроші за кордоном та яким буде розмір комісії.

Де в Болгарії краще обмінювати валюту

Обмінювати гроші у Болгарії можна як у банках, так і в обмінних пунктах. При цьому у кожного варіанту є свої нюанси.

Банки

Цей спосіб надійний та безпечний. В Болгарії найбільшу популярність мають п'ять банків:

Об'єднаний Банк Болгарії (ОББ). UniCredit. Société Générale. OTP. ProCreditBank.

Працюють банківські установи щодня, крім суботи, неділі та державних свят, з 9:00 до 16:00, перерва — з 12:00 до 13:00.

Варто зазначити, що при відвідуванні банку обов'язково мати при собі паспорт — без нього здійснити грошові операції неможливо.

Обмінні пункти

У Болгарії дуже багато обмінних пунктів, й барвисті вивіски кожного з них обіцяють туристам "вигідний курс та обмін без комісії". Насправді це гасло не зовсім відповідає дійсності.

На вивісках обмінних пунктів вказується курс Національного банку, а реальний курс можна дізнатися лише у касира обмінника.

Щодо відсутності комісії — то це стосується лише продажу валюти. А от купуватимуть у вас євро лише з комісійними.

Важливо ще перед обміном уточнити, скільки болгарських левів ви отримаєте на руки. Також обов'язково зберігати чек про операцію — він знадобиться, якщо ви захочете здійснити зворотний обмін.

Якщо є така можливість, краще обмінювати валюту у великих містах, як от Софія, Варна чи Бургас — там курс завжди вигідніший.

Варто пам'ятати, що у Болгарії заборонено міняти валюту з рук. При цьому на вулицях міст багато міняйл, які пропонують привабливий курс. Якщо ви все ж таки зважитесь на це, одразу перевіряйте, які купюри вам дають — вуличні міняли часто підсовують туристам леви старого зразка (до 1999 року випуску), які в Болгарії не діють.

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