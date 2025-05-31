Яку валюту краще брати до Туреччини й де вигідно міняти гроші

Гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Плануючи поїздку до Туреччини, одним із важливих питань є вибір валюти для подорожі. Попри те, що національною грошовою одиницею в цій країні є турецька ліра, туристи часто беруть із собою долари США або євро.

Які гроші краще брати з собою до Туреччини та де вигідно міняти валюту, розповіли на порталі мережі турагенцій "ХО".

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Що треба знати про турецьку валюту

Національна грошова одиниця Туреччини — турецька ліра (TRY). У обігу знаходяться банкноти номіналом 5, 10, 20, 50, 100 і 200 лір. Також є монети номіналом 1 ліра та 1, 5, 10, 25 і 50 курушів. На усіх купюрах і монетах зображений перший президент Турецької Республіки Мустафа Кемаль Ататюрк.

Курс турецької ліри не завжди стабільний, тож перед поїздкою варто перевірити актуальні дані. Наприклад, у травні 2025 року 1 ліра дорівнює 1,06 грн.

Долари чи євро, картка чи готівка — що брати з собою

Шопінг у Туреччині дуже популярний, тож бізнес добре орієнтований на клієнтів. В супермаркетах, невеликих магазинах, продуктових крамницях й навіть на ринках майже завжди є термінали, тож розрахуватися карткою е проблема. До оплати приймаються:

Visa;

MasterCard;

Maestro;

Union Pay;

JCB;

American Express.

Однак перед поїздкою краще оформити віртуальну картку (для доларів або євро), прив’язавши її до вашої основної картки та увімкнувши подвійне конвертування.

Також варто завжди з собою носити певну суму в лірах — вона знадобиться для оплати проїзду, чайових та дрібних покупок.

Що стосується типу валюти — то до Туреччини можна брати з собою як долари, так і євро. Будь-яку з цих валют без проблем можна обміняти на ліри.

Якщо ж ви не плануєте виходити за межі туристичної зони, то гроші можна не міняти. Адже у великих торгових центрах та туристичних місцях ціни часто вказані у доларах або євро. Вони також приймаються в кафе та на екскурсіях.

Однак для поїздок до більш віддалених районів та повсякденних витрат краще мати місцеву валюту.

Де в Туреччині обміняти валюту

У туристичних зонах є безліч вуличних обмінників, які працюють з раннього ранку до пізньої ночі без вихідних. Там можна обміняти не лише долари та євро, а й навіть гривні та інші валюти.

Якщо ж ви надаєте перевагу офіційним способам обміну валют, то до ваших послуг в Туреччині:

Банки. Банківські установи зазвичай пропонують найвигідніший курс обміну валют. Каси, в яких ви зможете зняти гроші прямо з картки, працюють з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:30. Банкомати. Спеціалісти рекомендують використовувати для обміну валют в Туреччині банкомати Ziraat Bankası, DenizBank або Türkiye İş Bankası. Однак, варто зазначити, що за зняття грошей у такий спосіб доведеться сплатити комісію в розмірі 4-7%. Пошта. Поштові відділення PTT є на всіх турецьких курортах, їх легко впізнати за яскраво-жовтими вивісками. Обмінювати валюту тут досить вигідно — комісія складає близько 2%.

Досвідчені туристи в Туреччині обмінюють валюту ще одним способом — на касах великих торгових мереж. Там можна розрахуватися доларами або євро, а решту отримати в турецьких лірах.

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