Какую валюту лучше брать в Турцию и где выгодно менять деньги

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Планируя поездку в Турцию, одним из важных вопросов является выбор валюты для путешествия. Несмотря на то, что национальной денежной единицей в этой стране является турецкая лира, туристы часто берут с собой доллары США или евро.

Какие деньги лучше брать с собой в Турцию и где выгодно менять валюту, рассказали на портале сети турагентств "ХО".

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Что нужно знать о турецкой валюте

Национальная денежная единица Турции — турецкая лира (TRY). В обращении находятся банкноты номиналом 5, 10, 20, 50, 100 и 200 лир. Также есть монеты номиналом 1 лира и 1, 5, 10, 25 и 50 курушей. На всех купюрах и монетах изображен первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Курс турецкой лиры не всегда стабилен, поэтому перед поездкой стоит проверить актуальные данные. Например, в мае 2025 года 1 лира равна 1,06 грн.

Доллары или евро, карта или наличные — что брать с собой

Шопинг в Турции очень популярен, поэтому бизнес хорошо ориентирован на клиентов. В супермаркетах, небольших магазинах, продуктовых магазинах и даже на рынках почти всегда есть терминалы, поэтому рассчитаться карточкой не проблема. К оплате принимаются:

Visa;

MasterCard;

Maestro;

Union Pay;

JCB;

American Express.

Однако перед поездкой лучше оформить виртуальную карту (для долларов или евро), привязав ее к вашей основной карте и включив двойное конвертирование.

Также стоит всегда с собой носить определенную сумму в лирах — она понадобится для оплаты проезда, чаевых и мелких покупок.

Что касается типа валюты — то в Турцию можно брать с собой как доллары, так и евро. Любую из этих валют без проблем можно обменять на лиры.

Если же вы не планируете выходить за пределы туристической зоны, то деньги можно не менять. Ведь в крупных торговых центрах и туристических местах цены часто указаны в долларах или евро. Они также принимаются в кафе и на экскурсиях.

Однако для поездок в более отдаленные районы и повседневных расходов лучше иметь местную валюту.

Где в Турции обменять валюту

В туристических зонах есть множество уличных обменников, которые работают с раннего утра до поздней ночи без выходных. Там можно обменять не только доллары и евро, но даже гривны и другие валюты.

Если же вы предпочитаете официальные способы обмена валют, то к вашим услугам в Турции:

Банки. Банковские учреждения обычно предлагают самый выгодный курс обмена валют. Кассы, в которых вы сможете снять деньги прямо с карты, работают с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30. Банкоматы. Специалисты рекомендуют использовать для обмена валют в Турции банкоматы Ziraat Bankası, DenizBank или Türkiye İş Bankası. Однако, стоит отметить, что за снятие денег таким образом придется оплатить комиссию в размере 4-7%. Почта. Почтовые отделения PTT есть на всех турецких курортах, их легко узнать по ярко-желтым вывескам. Обменивать валюту здесь достаточно выгодно — комиссия составляет около 2%.

Опытные туристы в Турции обменивают валюту еще одним способом — на кассах крупных торговых сетей. Там можно рассчитаться долларами или евро, а сдачу получить в турецких лирах.

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