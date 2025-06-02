Обмен валют в Болгарии — о чем важно знать украинцам

Евро в чемодане. Фото: Freepik

Украинцы, которые планируют путешествие в Болгарию, сталкиваются с множеством вопросов по обмену валюты — какие деньги лучше брать с собой, где их безопасно и выгодно обменять и тому подобное. Ведь, несмотря на популярность банковских карт, наличные до сих пор остаются самым популярным вариантом расчета во многих ситуациях, особенно в курортных зонах.

О самых надежных местах для обмена валюты в Болгарии и распространенных ловушках для туристов рассказали на портале tripmydream.

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Какую валюту брать с собой в Болгарию

Доллары в этой стране принимают неохотно, поэтому лучше брать с собой евро. Но и европейской валютой рассчитаться можно не везде — только в крупных супермаркетах или во время масштабной покупки, например, недвижимости. Поэтому стоит сразу по приезду обменять валюту на национальные денежные единицы Болгарии — левы.

Ввозить и вывозить левы запрещено. Но, если у вас все же есть национальная болгарская валюта — обязательно внести сумму в декларацию на границе.

Карточка или наличные — чем лучше рассчитываться

В Болгарии банковской карточкой можно воспользоваться разве в крупных отелях или банковских отделениях — только там есть терминалы. А вот на рынках и в магазинах расчет осуществляется исключительно наличными.

Банкоматов в этой стране достаточно — они есть как на горных курортах, так и на побережье. Однако перед поездкой важно уточнить в своем банке, возможно ли снимать с карты деньги за рубежом и каким будет размер комиссии.

Где в Болгарии лучше обменивать валюту

Обменивать деньги в Болгарии можно как в банках, так и в обменных пунктах. При этом у каждого варианта есть свои нюансы.

Банки

Этот способ надежный и безопасный. В Болгарии наибольшую популярность имеют пять банков:

Объединенный Банк Болгарии (ОББ). UniCredit. Société Générale. OTP. ProCreditBank.

Работают банковские учреждения ежедневно, кроме субботы, воскресенья и государственных праздников, с 09:00 до 16:00, перерыв — с 12:00 до 13:00.

Стоит отметить, что при посещении банка обязательно иметь при себе паспорт — без него осуществить денежные операции невозможно.

Обменные пункты

В Болгарии очень много обменных пунктов, и красочные вывески каждого из них обещают туристам "выгодный курс и обмен без комиссии". На самом деле этот лозунг не совсем соответствует действительности.

На вывесках обменных пунктов указывается курс Национального банка, а реальный курс можно узнать только у кассира обменника.

Относительно отсутствия комиссии — то это касается только продажи валюты. А вот покупать у вас евро будут только с комиссионными.

Важно еще перед обменом уточнить, сколько болгарских левов вы получите на руки. Также обязательно сохранять чек об операции — он понадобится, если вы захотите осуществить обратный обмен.

Если есть такая возможность, лучше обменивать валюту в крупных городах, таких как София, Варна или Бургас — там курс всегда выгоднее.

Стоит помнить, что в Болгарии запрещено менять валюту с рук. При этом на улицах городов много менял, которые предлагают привлекательный курс. Если вы все же решитесь на это, сразу проверяйте, какие купюры вам дают — уличные менялы часто подсовывают туристам львы старого образца (до 1999 года выпуска), которые в Болгарии не действуют.

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