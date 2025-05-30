Курс долара і євро в червні 2025 — до яких показників готуватися українцям

Обмінник у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Червень може принести українцям нові зрушення на валютному ринку. Курс долара тривалий час не перетинає психологічну позначку, а євро ніяк не повернеться до колишнього рівня. Постає питання, чи чекати нашим громадянам нових курсових рекордів у червні 2025 року.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара та євро в червні.

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Чого чекати від курсу долара

Починаючи з лютого, офіційний курс гривні до долара не підіймався вище 41,79 грн/дол. і не опускався нижче 41,08 грн/дол. Подібна тенденція виявилася несподіваною для українців, адже експерти передбачали поступове зростання показників до рівня, закладеного в держаному бюджеті 2025 — 45 грн/дол.

"Є чинники позаекономічні, які можуть вплинути на курс гривні до долара. Я не прогнозую, що національна валюта буде зміцнюватися у червні. Але й не бачу надзвичайних факторів, які би призвели до різкого обвалу. Ситуація на фронті, припинення допомоги від західних партнерів — це може негативно відобразитися на курсі", — констатував експерт.

З точки зору попиту на валюту нічого надзвичайного не відбувається. І хоча наразі незрозумілою залишається позиція США по завершенню повномасштабної війни в Україні плюс перемовини з Росією зайшли у глухий кут, долар у червні 2025 року різко не подорожчає.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Що буде з курсом євро

Внаслідок тарифної політики президента США Дональда Трампа курс гривні до євро в Україні різко виріс протягом березня-квітня. Максимальний показник зафіксувався на рівні 47,76 грн/євро, що стало рекордом. Судячи з динаміки, ситуація не планує покращуватися найближчим часом, Олексій Плотніков також не прогнозує "відкату" до 43-44 грн/євро.

"Не рекомендую поки купувати європейську валюту. Краще диверсифікувати портфель, якщо маєте заощадження. І зробити ставку не лише на долари/євро, а якусь третю валюту, більш стабільну. Міняти гривні на євро треба у випадку подорожі за кордон, де без готівки не обійтися", — зауважив економіст.

Хорошим варіантом буде відкрити валютний депозит. І хоча ставки невисокі, вони дозволяють принаймні зберегти гроші від знецінення. Поклавши євро в банк, українці зможуть перечекати нестабільний період, не втративши частину заощаджень через різкі курсові стрибки.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть заробити на доларових купюрах із зірочкою біля серійного номера. Такі гроші є заміною пошкоджених під час друку банкнот. Колекціонери готові заплатити за марковану готівку непогані гроші, тож варто зачекати з обміном валюти.

Також ми писали, що сильно пошкоджені та зношені долари українці не зможуть обміняти. Єдиний варіант — скористатися послугою інкасо, тобто відправити гроші в іноземний банк для заміни на новенькі купюри. Це коштує достатньо дорого.