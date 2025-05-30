Курс доллара и евро в июне 2025 — к каким показателям готовиться украинцам

Обменник в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Июнь может принести украинцам новые сдвиги на валютном рынке. Курс доллара длительное время не пересекает психологическую отметку, а евро никак не вернется к прежнему уровню. Возникает вопрос, ждать ли нашим гражданам новых курсовых рекордов в июне 2025 года.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в июне.

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Чего ждать от курса доллара

Начиная с февраля, официальный курс гривны к доллару не поднимался выше 41,79 грн/долл. и не опускался ниже 41,08 грн/долл. Подобная тенденция оказалась неожиданной для украинцев, ведь эксперты предполагали постепенный рост показателей до уровня, заложенного в государственном бюджете 2025 — 45 грн/долл.

"Есть факторы внеэкономические, которые могут повлиять на курс гривны к доллару. Я не прогнозирую, что национальная валюта будет укрепляться в июне. Но и не вижу чрезвычайных факторов, которые бы привели к резкому обвалу. Ситуация на фронте, прекращение помощи от западных партнеров — это может негативно отразиться на курсе", — констатировал эксперт.

С точки зрения спроса на валюту ничего чрезвычайного не происходит. И хотя пока непонятной остается позиция США по завершению полномасштабной войны в Украине плюс переговоры с Россией зашли в тупик, доллар в июне 2025 года резко не подорожает.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Что будет с курсом евро

Вследствие тарифной политики президента США Дональда Трампа курс гривны к евро в Украине резко вырос в течение марта-апреля. Максимальный показатель зафиксировался на уровне 47,76 грн/евро, что стало рекордом. Судя по динамике, ситуация не планирует улучшаться в ближайшее время, Алексей Плотников также не прогнозирует "отката" до 43-44 грн/евро.

"Не рекомендую пока покупать европейскую валюту. Лучше диверсифицировать портфель, если есть сбережения. И сделать ставку не только на доллары/евро, а какую-то третью валюту, более стабильную. Менять гривны на евро надо в случае путешествия за границу, где без наличных не обойтись", — отметил экономист.

Хорошим вариантом будет открыть валютный депозит. И хотя ставки невысокие, они позволяют по крайней мере сохранить деньги от обесценивания. Положив евро в банк, украинцы смогут переждать нестабильный период, не потеряв часть сбережений из-за резких курсовых скачков.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут заработать на долларовых купюрах со звездочкой возле серийного номера. Такие деньги являются заменой поврежденных во время печати банкнот. Коллекционеры готовы заплатить за маркированную наличность неплохие деньги, поэтому стоит подождать с обменом валюты.

Также мы писали, что сильно поврежденные и изношенные доллары украинцы не смогут обменять. Единственный вариант — воспользоваться услугой инкассо, то есть отправить деньги в иностранный банк для замены на новенькие купюры. Это стоит достаточно дорого.