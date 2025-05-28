Долари з зірочкою — що означає символ і скільки можна заробити на валюті

Долари в руках. Фото: Pexels

Не всі українці знають, що можна отримувати вигідні прибутки з доларів. І мова не про звичайний обмін валюти за курсом, а реалізацію рідкісних купюр. Якщо знайдете в гаманці банкноти з зірочкою біля серійного номера, не поспішайте замінювати їх на гривні чи використовувати в розрахункових операціях.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких доларах українці можуть заробити додаткові гроші.

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Скільки коштують долари з зірочкою

Спеціальний символ у вигляді зірки біля серійного номера — це не дефект або помилка друку. Таким чином маркують банкноти, пошкоджені у процесі виготовлення. Сучасні технології не дозволяють випускати готівкові гроші з ідеальним результатом, інколи трапляються поломки.

І щоб замінити неплатіжні долари, в дизайн купюри додають зірочку, розміщуючи її біля комбінації цифр. Як не дивно, колекціонери вважають символ оригінальною ознакою валюти, тож готові чимало заплатити за марковану готівку.

Ми знайшли кілька оголошень про продаж доларів із зірочкою на спеціалізованому порталі OLX. Банкноти дійсно коштують дорожче свого номіналу, тому здатні стати хорошим джерелом додаткового заробітку. Наприклад, користувач сайту з Запоріжжя виставив на продаж 100 доларів 2021 року випуску за 15 000 грн.

Купюра 100 доларів за 15 000 грн. Фото: скриншот/OLX

В Києві вирішили позбутися номіналу 1 долар 1999 року. Звичайний обмін міг принести власнику трохи більше 40 грн за офіційним курсом станом на кінець травня 2025 року, а не 250 грн. Часто фінансові установи відмовляють клієнтам в обслуговуванні чи встановлюють комісію за обмін, враховуючи давність купюри.

Купюра 1 долар за 250 грн. Фото: скриншот/OLX

За 6 143 грн користувач OLX із міста Суми хоче продати 100 доларів із зірочкою біля серійного номера. Вартості валюті додає ще красива комбінація цифр, за цим колекціонери також полюють. Якщо ваша готівка має спеціальний символ і рідкісний номер, це виграшне комбо.

Купюра 100 доларів за 6 143 грн. Фото: скриншот/OLX

Нагадаємо, при перетині державного кордону українці повинні декларувати готівкову валюту, якщо сума перевищує еквівалент 10 000 євро. Умисне приховування доларів карається великим штрафом в конфіскацією іноземних банкнот.

Також ми писали, що буде з курсом долара та євро влітку 2025 року. Експерти не прогнозують серйозних зрушень на валютному ринку, тож курсові показники коливатимуться у стандартному діапазоні. Але гривня продовжить девальвувати.