Доллары со звездочкой — что означает символ и сколько можно заработать на валюте

Доллары в руках. Фото: Pexels

Не все украинцы знают, что можно получать выгодную прибыль с долларов. И речь не об обычном обмене валюты по курсу, а реализации редких купюр. Если найдете в кошельке банкноты со звездочкой возле серийного номера, не спешите заменять их на гривны или использовать в расчетных операциях.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких долларах украинцы могут заработать дополнительные деньги.

Реклама

Читайте также:

Сколько стоят доллары со звездочкой

Специальный символ в виде звезды возле серийного номера — это не дефект или ошибка печати. Таким образом маркируют банкноты, поврежденные в процессе изготовления. Современные технологии не позволяют выпускать наличные деньги с идеальным результатом, иногда случаются поломки.

И чтобы заменить неплатежные доллары, в дизайн купюры добавляют звездочку, размещая ее возле комбинации цифр. Как ни странно, коллекционеры считают символ оригинальным признаком валюты, поэтому готовы немало заплатить за маркированную наличность.

Мы нашли несколько объявлений о продаже долларов со звездочкой на специализированном портале OLX. Банкноты действительно стоят дороже своего номинала, поэтому способны стать хорошим источником дополнительного заработка. Например, пользователь сайта из Запорожья выставил на продажу 100 долларов 2021 года выпуска за 15 000 грн.

Купюра 100 долларов за 15 000 грн. Фото: скриншот/OLX

В Киеве решили избавиться от номинала 1 доллар 1999 года. Обычный обмен мог принести владельцу чуть больше 40 грн по официальному курсу по состоянию на конец мая 2025 года, а не 250 грн. Часто финансовые учреждения отказывают клиентам в обслуживании или устанавливают комиссию за обмен, учитывая давность купюры.

Купюра 1 доллар за 250 грн. Фото: скриншот/OLX

За 6 143 грн пользователь OLX из города Сумы хочет продать 100 долларов со звездочкой возле серийного номера. Стоимости валюте добавляет еще красивая комбинация цифр, за этим коллекционеры тоже охотятся. Если ваша наличность имеет специальный символ и редкий номер, это выигрышное комбо.

Купюра 100 долларов за 6 143 грн. Фото: скриншот/OLX

Напомним, при пересечении государственной границы украинцы должны декларировать наличную валюту, если сумма превышает эквивалент 10 000 евро. Умышленное сокрытие долларов карается крупным штрафом и конфискацией иностранных банкнот.

Также мы писали, что будет с курсом доллара и евро летом 2025 года. Эксперты не прогнозируют серьезных сдвигов на валютном рынке, поэтому курсовые показатели будут колебаться в стандартном диапазоне. Но гривна продолжит девальвировать.