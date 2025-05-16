Штрафи і конфіскація — через яку помилку можна втратити долари

Долари в руках. Фото: Pexels

Одна незначна помилка, яка є наслідком необізнаності чи неуважності, може призвести до великих фінансових втрат. Українці під час перетину державного кордону з доларами і євро повинні задекларувати суму в разі перевищення максимального ліміту. Інакше всю готівку конфіскують.

Про це йдеться на сайті Державної митної служби.

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Правила перевезення валюти через кордон

Перетинаючи державний кордон України, громадяни повинні подбати про декларування іноземної валюти. Згідно з законом, можна обійтися без заповнення документів, але тільки якщо сума не перевищує еквівалент 10 000 євро (за офіційним курсом Національного банку в день поїздки).

"Щодо неповнолітніх осіб: вони мають право на транскордонне переміщення валютних цінностей у сумі/вартістю, встановлених валютним законодавством. При цьому письмове декларування від імені особи, яка не досягла 16-річного віку, здійснюється її законним представником", — зазначили фахівці.

У разі перевищення встановленого ліміту мандрівникам доведеться задекларувати долари чи євро, а також підтвердити джерела походження коштів. Підійдуть такі документи:

виписка з банківського рахунку;

довідка про купівлю банківських металів (за наявності);

чек або квитанція про обмін валюти.

Недотримання цієї норми карається значним фінансовим стягненням. Незнання закону, забудькуватість чи неуважність не звільняє людину від відповідальності. Згідно з законом "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил", доведеться заплатити 20% від суми перевищення.

Якщо буде доведене умисне ухилення від декларування і спроба приховати від прикордонників валюту, тоді стягнення сягне 100%. Тобто порушнику доведеться заплатити стільки ж, скільки він хотів перевезти через кордон. Плюс всю іноземну готівку можуть конфіскувати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці не зможуть обміняти купюри доларів і євро, якщо вони сильно пошкодженні, зношені чи взагалі фальшиві. Неплатіжну готівку слід віддати на інкасо для відправки в іноземний банк, але послуга обійдеться недешево.

Також ми писали, які купюри доларів не варто купувати українцям. Старі зразки американської валюти можуть не прийняти на обмін, хоча це порушення закону. Для мінімізації ризиків краще накопичувати купюри доларів, випущені після 2013 року.