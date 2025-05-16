Штрафы и конфискация — из-за какой ошибки можно потерять доллары

Доллары в руках. Фото: Pexels

Одна незначительная ошибка, которая является следствием неосведомленности или невнимательности, может привести к большим финансовым потерям. Украинцы при пересечении государственной границы с долларами и евро должны задекларировать сумму в случае превышения максимального лимита. Иначе всю наличность конфискуют.

Об этом говорится на сайте Государственной таможенной службы.

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Пересекая государственную границу Украины, граждане должны позаботиться о декларировании иностранной валюты. Согласно закону, можно обойтись без заполнения документов, но только если сумма не превышает эквивалент 10 000 евро (по официальному курсу Национального банка в день поездки).

"Относительно несовершеннолетних лиц: они имеют право на трансграничное перемещение валютных ценностей в сумме/стоимости, установленных валютным законодательством. При этом письменное декларирование от имени лица, не достигшего 16-летнего возраста, осуществляется его законным представителем", — отметили специалисты.

В случае превышения установленного лимита путешественникам придется задекларировать доллары или евро, а также подтвердить источники происхождения средств. Подойдут такие документы:

выписка с банковского счета;

справка о покупке банковских металлов (при наличии);

чек или квитанция об обмене валюты.

Несоблюдение этой нормы карается значительным финансовым взысканием. Незнание закона, забывчивость или невнимательность не освобождает человека от ответственности. Согласно закону "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил", придется заплатить 20% от суммы превышения.

Если будет доказано умышленное уклонение от декларирования и попытка скрыть от пограничников валюту, тогда взыскание достигнет 100%. То есть нарушителю придется заплатить столько же, сколько он хотел перевезти через границу. Плюс всю иностранную наличность могут конфисковать.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы не смогут обменять купюры долларов и евро, если они сильно повреждены, изношены или вообще фальшивые. Неплатежные наличные следует отдать на инкассо для отправки в иностранный банк, но услуга обойдется недешево.

Также мы писали, какие купюры долларов не стоит покупать украинцам. Старые образцы американской валюты могут не принять на обмен, хотя это нарушение закона. Для минимизации рисков лучше накапливать купюры долларов, выпущенные после 2013 года.