Обміняти долари і євро не вдасться — які купюри вже нікому не потрібні в Україні

Долари і євро в руках. Фото: Unsplash

В українців часто трапляються проблеми з обміном купюр доларів або євро. Причини бувають різні: фінустанови відмовляють в обслуговуванні, бо банкноти дуже старі, чи встановлюють додаткову комісію за продаж. Деяку готівку не приймають через наявність значних пошкоджень. Таку валюту взагалі не вдасться обміняти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри євро та доларів вже нікому не потрібні в Україні.

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Яка валюта не підлягає обміну

Національний банк заборонив учасникам ринку відмовляти українцям в обміні доларів/євро давніх років випуску. Тобто рік емісії не впливає на платіжну цінність валюти. Натомість зовнішній вигляд готівкових грошей здатен залишити їх власника з нічим. Іншими словами, купюри не вдасться продати, бо вони нікому не потрібні.

Згідно з Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103, ознаками значного зношення/пошкодження є:

розриви на частини;

зміна первісного кольору паперу та/або зображень;

обпалення, гниття;

пошкодження елементів дизайну та захисту;

локальні плями, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

забруднення, які спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

явні друкарські недоліки і типографські дефекти;

сліди пошкодження хімічними речовинами.

Якщо ваші купюри доларів/євро мають вказані ознаки, їх доведеться викинути, бо обмін на нові банкноти чи іншу валюту неможливий. Альтернативний варіант — відправити готівку на інкасо в іноземний банк-кореспондент. Але за послугу потрібно заплатити, причому тарифи регулярно зростають через дорожчання логістики.

Які купюри можуть не обміняти

В Україні обмінники здатні внутрішніми розпорядженнями встановлювати подвійний курс валют або додаткову комісію за обмін старих купюр. Така проблема давно існує, вона характерна для серій до 1996 року (особливо з малими портретами).

Так само періодично трапляються негаразди з обміном купюр серії 1996-2006 років (з оновленим дизайном, але без певних захисних елементів). Банкноти, випущені після 2009 року, фінустанови приймають без проблем. Ці готівкові гроші мають кольорові деталі, великі портрети, синю стрічку.

Євро також не оминули стороною проблеми. В ЄС вилучили з обігу номінал 500 євро, хоча купюри залишилися дійсним платіжним засобом. Утім не всі обмінники хочуть купувати у клієнтів валюту великого номіналу, а в багатьох закладах за кордоном таку готівку не приймуть для розрахунку за товари/послуги.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, обмінники вигадали схему, яка допомагає відмовляти клієнтам в обслуговуванні. Працівники фінустанов можуть нерівно вставляти банкноти в детектор, через що вони повертаються без перевірки. Таку готівку нібито вважають проблемною.

Також ми писали, що власники валюти можуть самостійно визначити справжність своїх купюр. Відрізнити фальшивку від дійсних банкнот допомагає серійний номер, захисна стрічка, водяний знак, мікродрук, фарба і навіть щільність паперу.