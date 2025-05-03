Обменять доллары и евро не удастся — какие купюры уже никому не нужны в Украине

Доллары и евро в руках. Фото: Unsplash

В украинцев часто случаются проблемы с обменом купюр долларов или евро. Причины бывают разные: финучреждения отказывают в обслуживании, поскольку банкноты очень старые, или устанавливают дополнительную комиссию за продажу. Некоторую наличность не принимают из-за наличия значительных повреждений. Такую валюту вообще не удастся обменять.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры евро и долларов уже никому не нужны в Украине.

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Какая валюта не подлежит обмену

Национальный банк запретил участникам рынка отказывать украинцам в обмене долларов/евро давних годов выпуска. То есть год эмиссии не влияет на платежную ценность валюты. Зато внешний вид наличных денег способен оставить их владельца с ничем. Иными словами, купюры не удастся продать, ведь они никому не нужны.

Согласно Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103, признаками значительного износа/повреждения являются:

разрывы на части;

изменение первоначального цвета бумаги и/или изображений;

обжигание, гниение;

повреждение элементов дизайна и защиты;

локальные пятна, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

загрязнения, которые вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

явные типографские недостатки и дефекты;

следы повреждения химическими веществами.

Если ваши купюры долларов/евро имеют указанные признаки, их придется выбросить, потому что обмен на новые банкноты или другую валюту невозможен. Альтернативный вариант — отправить наличные на инкассо в иностранный банк-корреспондент. Но за услугу нужно заплатить, причем тарифы регулярно растут из-за удорожания логистики.

Какие купюры могут не обменять

В Украине обменники способны внутренними распоряжениями устанавливать двойной курс валют или дополнительную комиссию за обмен старых купюр. Такая проблема давно существует, она характерна для серий до 1996 года (особенно с малыми портретами).

Так же периодически случаются проблемы с обменом купюр серии 1996-2006 годов (с обновленным дизайном, но без определенных защитных элементов). Банкноты, выпущенные после 2009 года, финучреждения принимают без проблем. Эти наличные деньги имеют цветные детали, крупные портреты, синюю ленту.

Евро также не обошли стороной проблемы. В ЕС изъяли из обращения номинал 500 евро, хотя купюры остались действительным платежным средством. Впрочем, не все обменники хотят покупать у клиентов валюту крупного номинала, а во многих заведениях за рубежом такую наличность не примут для расчета за товары/услуги.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, обменники придумали схему, которая помогает отказывать клиентам в обслуживании. Работники финучреждений могут неровно вставлять банкноты в детектор, из-за чего они возвращаются без проверки. Такую наличность якобы считают проблемной.

Также мы писали, что владельцы валюты могут самостоятельно определить подлинность своих купюр. Отличить фальшивку от настоящих банкнот помогает серийный номер, защитная лента, водяной знак, микропечать, краска и даже плотность бумаги.