Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Економіка Економічні перспективи — що буде з курсом долара в Україні

Економічні перспективи — що буде з курсом долара в Україні

Ua en ru
Дата публікації: 21 травня 2025 18:11
Валютні прогнози — яким буде курс долара в Україні у найближчі роки
Долари на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За прогнозом Мінекономіки, курс долара в Україні до кінця 2025 року підвищиться не суттєво — до 43,7 грн/дол. Він також досить поступово зростатиме протягом трьох років й у 2028-му сягне позначки у 45,8 грн/дол. 

Про це повідомив перший заступник голови парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк.

Реклама
Читайте також:

Нардеп оприлюднив макропрогноз Міністерства економіки України, підготовлений у квітні 2025 року. Наразі в проєкті прописані такі показники:

Середній курс гривні до долара:

  • у 2025 році — 43,3 грн;
  • у 2026 році — 44,7 грн;
  • у 2027 році — 45,2 грн;
  • у 2028 році — 45,6 грн.

Курс на кінець року:

  • у 2025 році — 43,7 грн/дол.;
  • у 2026 році — 44,8 грн/дол.;
  • у 2027 році — 45,3 грн/дол.;
  • у 2028 році — 45,8 грн/дол.

Мінімалка, прожитковий мінімум та інфляція — що зміниться

У макропрогнозі Мінекономіки також вказані інші, не менш важливі, економічні показники. Зокрема, це номінальний ВВП України, який у 2026 році очікується на рівні 10 443,5 млрд грн, у 2027 році — 11 920,9 млрд грн, а у 2028 році — 13 471,7 млрд грн.

Щодо індексу споживчих цін (інфляції), прогнозується що наступного року він складе 109,7%, у 2027-му — 107,1%, а у 2028-му — 105,6%.

Мінімальна заробітна плата, як прогнозується, зростатиме так:

  • у 2026 році — 8 688 грн;
  • у 2027 році — 9 374 грн;
  • у 2028 році — 10 059 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме:

  • у 2026 році — 3 288 грн;
  • у 2027 році — 3 482 грн;
  • у 2028 році — 3 667 грн.

Ярослав Железняк зазначив, що згідно з Бюджетним кодексом, уряд має затвердити Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки не пізніше 1 червня, тому її зміст може дещо змінитися.

Нагадаємо, Національний банк України опублікував оновлені макроекономічні прогнози, згідно з якими національна валюта — гривня — буде поступово девальвувати протягом наступних років.

Також дізнавайтеся, як захистити заощадження від інфляції та фінансових потрясінь.

курс валют курс гривні курс долара долар прогнози
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /