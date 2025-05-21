Валютні прогнози — яким буде курс долара в Україні у найближчі роки

Долари на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За прогнозом Мінекономіки, курс долара в Україні до кінця 2025 року підвищиться не суттєво — до 43,7 грн/дол. Він також досить поступово зростатиме протягом трьох років й у 2028-му сягне позначки у 45,8 грн/дол.

Про це повідомив перший заступник голови парламентського Комітету з фінансів Ярослав Железняк.

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Нардеп оприлюднив макропрогноз Міністерства економіки України, підготовлений у квітні 2025 року. Наразі в проєкті прописані такі показники:

Середній курс гривні до долара:

у 2025 році — 43,3 грн;

у 2026 році — 44,7 грн;

у 2027 році — 45,2 грн;

у 2028 році — 45,6 грн.

Курс на кінець року:

у 2025 році — 43,7 грн/дол.;

у 2026 році — 44,8 грн/дол.;

у 2027 році — 45,3 грн/дол.;

у 2028 році — 45,8 грн/дол.

Мінімалка, прожитковий мінімум та інфляція — що зміниться

У макропрогнозі Мінекономіки також вказані інші, не менш важливі, економічні показники. Зокрема, це номінальний ВВП України, який у 2026 році очікується на рівні 10 443,5 млрд грн, у 2027 році — 11 920,9 млрд грн, а у 2028 році — 13 471,7 млрд грн.

Щодо індексу споживчих цін (інфляції), прогнозується що наступного року він складе 109,7%, у 2027-му — 107,1%, а у 2028-му — 105,6%.

Мінімальна заробітна плата, як прогнозується, зростатиме так:

у 2026 році — 8 688 грн;

у 2027 році — 9 374 грн;

у 2028 році — 10 059 грн.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме:

у 2026 році — 3 288 грн;

у 2027 році — 3 482 грн;

у 2028 році — 3 667 грн.

Ярослав Железняк зазначив, що згідно з Бюджетним кодексом, уряд має затвердити Бюджетну декларацію на 2026−2028 роки не пізніше 1 червня, тому її зміст може дещо змінитися.

Нагадаємо, Національний банк України опублікував оновлені макроекономічні прогнози, згідно з якими національна валюта — гривня — буде поступово девальвувати протягом наступних років.

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