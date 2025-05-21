Валютные прогнозы — каким будет курс доллара в Украине в ближайшие годы

Доллары на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По прогнозу Минэкономики, курс доллара в Украине до конца 2025 года повысится не существенно — до 43,7 грн/долл. Он также достаточно постепенно будет расти в течение трех лет и в 2028-м достигнет отметки в 45,8 грн/долл.

Об этом сообщил первый заместитель председателя парламентского Комитета по финансам Ярослав Железняк.

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Нардеп обнародовал макропрогноз Министерства экономики Украины, подготовленный в апреле 2025 года. Сейчас в проекте прописаны следующие показатели:

Средний курс гривны к доллару:

в 2025 году — 43,3 грн;

в 2026 году — 44,7 грн;

в 2027 году — 45,2 грн;

в 2028 году — 45,6 грн.

Курс на конец года:

в 2025 году — 43,7 грн/долл;

в 2026 году — 44,8 грн/долл;

в 2027 году — 45,3 грн/долл;

в 2028 году — 45,8 грн/долл.

Минималка, прожиточный минимум и инфляция — что изменится

В макропрогнозе Минэкономики также указаны другие, не менее важные, экономические показатели. В частности, это номинальный ВВП Украины, который в 2026 году ожидается на уровне 10 443,5 млрд грн, в 2027 году — 11 920,9 млрд грн, а в 2028 году — 13 471,7 млрд грн.

Относительно индекса потребительских цен (инфляции), прогнозируется, что в следующем году он составит 109,7%, в 2027-м — 107,1%, а в 2028-м — 105,6%.

Минимальная заработная плата, как прогнозируется, будет расти так:

в 2026 году — 8 688 грн;

в 2027 году — 9 374 грн;

в 2028 году — 10 059 грн.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составит:

в 2026 году — 3 288 грн;

в 2027 году — 3 482 грн;

в 2028 году — 3 667 грн.

Ярослав Железняк отметил, что согласно Бюджетному кодексу, правительство должно утвердить Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы не позднее 1 июня, поэтому ее содержание может несколько измениться.

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы, согласно которым национальная валюта — гривна — будет постепенно девальвировать в течение следующих лет.

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