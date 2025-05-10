Девальвація гривні та невтішний курс долара — що може чекати українців незабаром

Долари в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Національний банк України опублікував оновлені макроекономічні прогнози, згідно з якими національна валюта — гривня — буде поступово девальвувати протягом наступних років. За базовим сценарієм, у 2027 році середньорічний курс перебуватиме на рівні 47 грн/дол.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Знецінення гривні до 2027 року

Регулятор прогнозує, що гривня надалі знецінюватиметься: у 2026 році офіційний курс досягне позначки 46,3 грн/дол., у 2027-му зупиниться на рівні 46,5 грн/дол. До кінця поточного року американська валюта коштуватиме в Україні орієнтовно 44,5 грн/дол., що менше закладеного в Державному бюджеті курсу.

Загалом середньорічний курс у 2027 році, за оцінками Національного банку, може зрости до 47 грн/дол. Щоправда, існує також несприятливий макроекономічний сценарій, відповідно до якого ситуація матиме такий вигляд:

47,7 грн/дол. у 2025 році;

52,4 грн/дол. у 2026 році;

55,1 грн/дол. у 2027 році.

Що стосується інфляції, то очікуваний показник у 2025 році перебуває на рівні 8,7%. За негативним сценарієм він досягне значення 17,9% вже цьогоріч, водночас українська економіка увійде в дворічну рецесію.

Золото-валютні резерви України

Без хороших новин ми не залишилися. Член Ради Національного банку Василь Фурман в ефірі Вечір.LIVE заявив, що угода про надра матиме позитивний вплив на економіку. Завдяки активній роботі підприємств золото-валютні резерви України можуть сягнути рекордних 58 млрд доларів у 2025 році.

"Чим більше підприємств будуть працювати, експортно орієнтованих підприємств — тим більше вони продаватимуть продукцію, експортний виторг буде постачатися в Україну, значить, зростатимуть золото-валютні резерви", — констатував Фурман.

Плюс Україна отримає близько 55 млрд доларів зовнішньої допомоги у 2025 році, уточнив член Ради НБУ, тоді як у державному бюджеті прогнозували 40 млрд доларів. Тож дефіцит коштів нам не загрожує.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, тарифна політика президента США Дональда Трампа позначилася на послабленні позицій долара у світі. Українцям варто заздалегідь обміркувати вигідні напрямки для інвестування власних заощаджень, зважаючи на глобальні економічні зміни.

Також ми писали, що в Україні хочуть відмовитися від американського долара, натомість прив'язавши національну валюту до євро. Таку можливість наразі вивчають з огляду на проблеми у світовій торгівлі та зростання рівня співпраці з європейськими країнами.