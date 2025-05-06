Курс на нестабільність долара — куди інвестувати українцям у 2025 році

Долари на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Економічної кризи, викликаної зокрема тарифною політикою американського президента Дональда Трампа, світу уникнути не вдасться. Долар втрачає свої позиції, й така тенденція буде продовжуватися. Тож українцям вже зараз варто подумати, куди інвестувати гроші для отримання найкращого ефекту від власних заощаджень.

Про наслідки політики Трампа та до чого готуватися українцям, розповів Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Advanter Group в ефірі Вечір.LIVE.

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Економічній кризі бути

В США вже спостерігається незначне, але падіння економіки, говорить експерт. Це падіння не катастрофічне — в річному еквіваленті воно становитиме приблизно мінус 0,3% до ВВП. Однак президент США Дональд Трамп розраховує на позитив.

Тому, вважає Андрій Длігач, мінуси в першому кварталі зміняться на вирівнювання ситуації в 3-4 кварталах. Принаймні зараз Трамп дещо обережний у своїх заявах щодо тарифної політики.

"Трамп сподівався, що, підвищивши ставки, лякаючи тарифами в 500%, встановлюючи надвисокі тарифи для Китаю, все це спричиніть якість страхи в цих країнах. Але вони усі уважно читали його книжки, усі вже пережили його першу каденцію", — додає він.

До такого сценарію були готові й в Європі, і в Китаї. Тому країни дають асиметричні відповіді — не реагують на так званий формат війни, а точково б'ють по тих бізнесах, які пов'язані з оточенням Трампа. Зокрема — починають запроваджувати санкції чи обмеження на критичні матеріали для самої промисловості США.

Зрештою це призвело до того, що самі покупці — торговельні мережі — скупили в перші місяці року китайські товари наперед, чим спричинили суттєве зростання імпорту, погіршивши сальдо торгівлі.

Зараз, вважає експерт, виявиться, що це було зроблено марно — бізнеси, замість того щоб заробити, дещо втратять. І Трамп буде змушений знижувати цей градус протистояння.

"За базовим сценарієм, пара буде спущена, а глобальна економічна війна призупиниться. До світу зараз багато викликів, окрім війни Росії проти України. Це і ризик конфлікту між Індією та Пакистаном, наростання напруги навколо Ірану, тому економічної катастрофи, в тому вигляді, як її стимулював Трамп, не відбудеться", — говорить голова Advanter Group.

Однак, на його думку, економічна криза буде розгортатися, тому що ніхто не скасовує заборгованості, й не тільки американської економіки. Глобальні борги вже скоро сягнуть співвідношення 4:1 до світового ВВП. До того ж наявна дуже велика проблема з віртуальною економікою. Немає відповіді, яким чином вона має легалізовуватися, структуруватися чи інтегруватися в реальну економіку.

Врешті, є ті, хто грає більш стратегічно ніж Трамп. Зокрема — техноолігархи, які, руйнуючи глобальні інституції, прагнуть встановити "кіберократію" — принципово нову економіку.

Тож економічна криза буде. Й заховатися від неї в доларах, акціях чи золоті ніхто не зможе, впевнений Андрій Длігач.

Будуть інструменти, які краще працюють в перехідний період — зокрема акції американського фондового ринку. Так само будуть і гірші — це, власне, державні цінні папери, які зараз стоять перед серйозним викликом.

Світ чекає глобальна дедоларизація

Дедоларизація, на думку Андрія Длігача, вже триває. І це добре відстежується в глобальній торгівлі. Ще 10-12 років тому долар мав 80% у світовій торгівлі, а зараз — лише 40%. І цей показник постійно падає.

Так само й в золото-валютних резервах — Китай взагалі відмовився від майже третини номінованих в доларах власних резервів, переходячи в золото чи в інші активи.

"Дедоларизуються" й країни БРІКС (міжнародної організації найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються — ред.), а також ті, які знаходяться навколо Росії. Там вже частка доларових операцій скоротилася до 11%. Й така тенденція продовжуватиметься, вважає експерт.

Які валюти замінять долар

Багато контрактів між країнами базуються на локальних валютах, зазначив експерт. Це зокрема можна було прослідкувати під час запровадження санкцій проти Росії — тоді агресор адаптувався до торгівлі, наприклад, в індійських рупіях. Це було суттєвим викликом, але варіанти знайшлися.

Тому зараз Трамп буквально хапається за останній вагон "поїзда американської домінації" в торгівлі, логістиці, резервах, фондах, інвестиціях тощо.

До чого готуватися та куди інвестувати українцям

Малоймовірно, що вже у 2025 році відбудуться якісь кардинальні зміни щодо долара. Принаймні до 2026-2027 року американська валюта залишиться досить міцним інструментом, вважає голова Advanter Group.

Однак українцям вже зараз варто подумати, куди інвестувати гроші для отримання найкращого ефекту від власних заощаджень, навіть якщо вони мінімальні.

Андрій Длігач назвав три пріоритети для українців щодо інвестицій.

"Це не традиційні євро, франк, долар чи, навіть, американський фоновий ринок. І це точно не крипта", — наголосив експерт.

Вони є досить неочікуваними, й це:

Ментальне та фізичне здоров’я. Медичні послуги неминуче будуть значно дорожчати. Тож все, що стосується здоров'я, необхідно зробити вже зараз — це і стоматологічні послуги, і хірургічні втручання, і чекапи, які дозволять дізнатися про проблеми та спланувати заходи щодо покращення власного здоров'я тощо. Саме ця інвестиція, впевнений експерт, дає найкращий економічний ефект, і вона зараз має бути в пріоритеті. Перенавчання. В Україні дуже актуальна проблема — структурне безробіття. Українці не хочуть переїздити туди, де є робота, і здобувати ті професії, де вищі зарплати. Тому дуже важливо перенавчатися, змінювати власний вектор прив'язки до певної території. Краще вже зараз продати житло й купити чи орендувати його в місці, де є можливості для хорошої освіти, для працевлаштування з високою зарплатою, де загалом є перспективи. Зокрема, експерт впевнений, в найближчому майбутньому на ринку праці буде великий попит на проєктних менеджерів, соціальних працівників, логістів тощо. Дрони. Інвестувати в виробників дронів — це найкраще рішення сьогодні, впевнений Андрій Длігач. Важливо допомогти тим, хто вже побудував системне виробництво. Користуючись інвестиціями, виробники зможуть запустити нові продукти, як от безпілотники, РЕБ чи інша техніка, яка дозволить покращити безпеку українців.

"Краще інвестувати зараз в те, що у майбутньому дасть вам можливість заробляти", — наголосив експерт.

Він також пояснив: якщо, наприклад, ви запланували придбати гаджет, який не потрібен для роботи й не принесе додатковий дохід, то краще відкласти таку покупку.

Раніше ми писали, що економісти попереджають українців про ризики інвестування в американську валюту та пропонують альтернативні активи, які можуть захистити заощадження від інфляції та фінансових потрясінь.

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