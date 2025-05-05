Чому Bitcoin може стати нескінченно дорогим — прогноз Тіма Дрейпера

Біткоїн на долоні. Фото: Unsplash

Відомий венчурний капіталіст і ранній інвестор у криптовалюту Тім Дрейпер зробив сміливу заяву: біткоїн може коштувати нескінченну кількість доларів США. Ця думка ґрунтується на історичних прикладах і сучасних економічних тенденціях. Дрейпер нагадав про долю конфедеративного долара під час Громадянської війни в США, який через гіперінфляцію знецінився до співвідношення 10 мільйонів до 1 відносно долара США.

Як пише портал Bitcoin.com, зараз долар США переживає найгірший початок року за останні 40 років. Геополітичні напруження, зростання державного боргу та послаблення довіри до фіатних валют створюють умови, за яких біткоїн може стати притулком для інвесторів.

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"Якщо система зламається, ви не хочете бути тим, хто панікує, знімаючи готівку з банку чи запасаясь золотом у своїй кімнаті", — підкреслює Дрейпер.

Біткоїн проти золота: нова ера збереження вартості

Дрейпер кидає виклик традиційній ролі золота як засобу збереження вартості, стверджуючи, що воно програє біткоїну через логістичні проблеми. На його думку, золото не грає в тій самій лізі, що й біткоїн — воно має реальні виклики щодо зберігання та транспортування. На противагу цьому біткоїн пропонує прозорий облік, децентралізовану мережу та легкість зберігання.

Обмежена емісія біткоїна (21 мільйон монет) і його стійкість до цензури роблять його привабливим активом у часи нестабільності. Деякі країни вже включають біткоїн до своїх стратегічних резервів, що, за словами Дрейпера, є ознакою "суверенітету" у фінансовій системі.

Волатильність чи стабільність: що чекає на біткоїн

Критики біткоїна часто вказують на його волатильність як на перешкоду для використання як надійного активу. Проте Дрейпер і прихильники криптовалюти вважають, що в умовах кризи саме децентралізація та обмежена пропозиція забезпечують біткоїну перевагу.

Напередодні ціна біткоїна становила 95,426 дол., з ринковою капіталізацією 1,895 трлн дол. і добовим торговим обсягом 13,546 млрд дол. Вузький інтрадейний діапазон (95,415-96,493 дол.) свідчить про тимчасову стабілізацію, але довгострокові прогнози залишаються оптимістичними.

"Ви хочете мати достатньо біткоїнів, щоб прожити вам і вашій родині від шести місяців до року. Або, якщо станеться гіперінфляція, цей біткоїн може протриматися набагато довше", — радить інвесторам Дрейпер.

Майбутнє монетарної системи: цифровий переворот

Прогноз Дрейпера піднімає питання про еволюцію грошей у цифрову епоху. Зростання популярності криптовалют, послаблення позицій фіатних валют і технологічні інновації, такі як блокчейн, змінюють фінансовий ландшафт. Біткоїн, за словами експерта, не просто актив, а "прозора та відкрита система", яка може замінити застарілі монетарні моделі.

Аналітики зазначають, що уряди та центральні банки стикаються з викликом: адаптуватися до нової реальності чи втратити контроль над фінансовими потоками. Дрейпер вважає, що країни, які інтегрують біткоїн у свої економіки, матимуть перевагу в майбутньому.

Зазначимо, на думку Нобелівського лауреата з економіки Юджина Фами, якого вважають "батьком сучасної фінансової теорії", вартість біткоїна може обвалитися до нуля протягом найближчих десяти років. Фама також наголосив на надмірному споживанні енергії біткоїном, вбачаючи в цьому серйозну загрозу для стабільності фінансової системи.

Як повідомлялось, із проведеного дослідження вимальовується соціальний портрет типового криптоінвестора. Більшість із них — це люди віком 25-44 роки, що становить понад 60% опитаних. Характерною рисою є також високий рівень освіти: майже 80% інвесторів мають вищу освіту, включно зі ступенями бакалавра та магістра.