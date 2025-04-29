Біткоїн до 200 000 доларів у 2025: прогнози, причини та що чекати

Біткоїн у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Біткоїн знову привертає увагу інвесторів, обіцяючи нові рекорди. Аналітики Standard Chartered, зокрема голова дослідницького відділу цифрових активів Джеффрі Кендрік, прогнозують стрімке зростання ціни до 120 000 дол. у другому кварталі 2025 року та до 200 000 дол. до кінця року.

Одним із головних драйверів зростання біткоїна Кендрік називає зміну інвестиційних потоків, пише The Block. Капітал, який раніше спрямовувався в активи США, зокрема державні облігації, поступово перетікає до біткоїна.

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"Премія за термін за облігаціями Казначейства США, з якою біткоїн тісно корелює, перебуває на рівні, близькому до максимуму за останні 12 років", — зазначає Кендрік.

Ця тенденція підтверджується аналізом торговельної активності. Американські інвестори активно шукають альтернативні активи за межами США, що підкріплюється зростанням премії на держоблігації та припливом коштів у біткоїн-ETF. Минулого тижня ETF на базі біткоїна зафіксували значний приплив капіталу, що свідчить про зростання довіри до криптовалюти як до інструменту хеджування.

Геополітичні зміни та вплив Трампа

Нещодавнє рішення президента США Дональда Трампа про тимчасове припинення тарифів стало каталізатором для зростання інтересу до біткоїна. Раніше криптовалюта часто рухалася в унісон із технологічними акціями, але тепер демонструє незалежну позитивну динаміку.

"Біткоїн відірвався від кореляції з технологічними акціями, що вказує на перехід до більш стабільних активів", — підкреслює Кендрік.

Цей розрив у кореляції збігся з активними покупками біткоїна великими інвесторами, або так званими "китами" (гаманці з балансом понад 1000 BTC). "Кити" скуповували активи як під час падіння, спричиненого тарифними ризиками, так і на етапі відновлення, пов’язаного з побоюваннями щодо незалежності ФРС.

Як змінилась вартість біткоїна. Графіка: The Block

Біткоїн проти золота: новий лідер хеджування

У порівнянні із золотом біткоїн виглядає більш привабливим інструментом захисту від фінансових ризиків. Хоча золото залишається стабільним активом в умовах економічної невизначеності, децентралізована природа біткоїна робить його ефективнішим хеджем.

Кендрік зазначає, що потік ліквідності поступово перетікає із золота назад до біткоїна, що підтверджується позитивною динамікою ETF.

"Кити" продовжують накопичувати біткоїни, а позитивна динаміка за ETF показує потік ліквідності із золота назад у першу криптовалюту", — коментує аналітик.

Ця тенденція може посилитися завдяки можливому ухваленню закону про стейблкоїни в США, що додасть легітимності крипторинку.

Інституційний інтерес і майбутні драйвери

Літній період 2025 року, за прогнозами Кендріка, стане ключовим для біткоїна. Інституційні інвестори, ймовірно, посилять свої позиції, що підкріплюється звітністю за формами 13F, які мають бути подані до SEC у травні. Ці звіти можуть розкрити значні вливання в біткоїн, що стане додатковим поштовхом для зростання ціни.

Крім того, зростання активності азійських трейдерів, які також почали активно скуповувати біткоїн, додає оптимізму. Аналіз за часовими зонами показує синхронізацію інтересу між американськими та азійськими ринками, що може свідчити про глобальний висхідний тренд.

Прогноз на 2025 рік: 120 000 чи 200 000 доларів

Аналітики Standard Chartered впевнені, що біткоїн оновить історичний максимум у 120 000 доларів у другому кварталі 2025 року, а до кінця року сягне позначки 200 000 доларів. Ці прогнози базуються на сукупності факторів: зростанні інституційного інтересу, перерозподілі капіталу, геополітичних змінах і законодавчих ініціативах.

"Зараз найкращий час для входу на ринок, оскільки ми бачимо ознаки формування висхідного тренду", — резюмує Кендрік.

Раніше Нобелівський лауреат з економіки Юджин Фама, відомий як "батько сучасної фінансової теорії", спрогнозував потенційне падіння вартості біткоїна до нуля протягом десятиліття. Фама також висловив занепокоєння щодо надмірної енергомісткості біткоїна, розглядаючи це як значну загрозу для стабільності фінансової системи.

Зазначимо також, що зростає кількість українських чиновників, які декларують криптовалюту. За рік кількість таких декларацій збільшилася на 10%, а з початку повномасштабного вторгнення РФ — у 2,2 раза. Лідерами за кількістю задекларованої криптовалюти є представники Національної поліції України. Найчастіше чиновники декларують Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) та Ethereum (ETH).