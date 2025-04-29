Биткоин до 200 000 долларов в 2025: прогнозы, причины и что ждать

Биткоин в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Биткоин снова привлекает внимание инвесторов, обещая новые рекорды. Аналитики Standard Chartered, в частности глава исследовательского отдела цифровых активов Джеффри Кендрик, прогнозируют стремительный рост цены до 120 000 долл. во втором квартале 2025 года и до 200 000 долл. до конца года.

Одним из главных драйверов роста биткоина Кендрик называет изменение инвестиционных потоков, пишет The Block. Капитал, который ранее направлялся в активы США, в частности государственные облигации, постепенно перетекает в биткоин.

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"Премия за срок по облигациям Казначейства США, с которой биткоин тесно коррелирует, находится на уровне, близком к максимуму за последние 12 лет", — отмечает Кендрик.

Эта тенденция подтверждается анализом торговой активности. Американские инвесторы активно ищут альтернативные активы за пределами США, что подкрепляется ростом премии на гособлигации и притоком средств в биткоин-ETF. На прошлой неделе ETF на базе биткоина зафиксировали значительный приток капитала, что свидетельствует о росте доверия к криптовалюте как к инструменту хеджирования.

Геополитические изменения и влияние Трампа

Недавнее решение президента США Дональда Трампа о временном прекращении тарифов стало катализатором для роста интереса к биткоину. Ранее криптовалюта часто двигалась в унисон с технологическими акциями, но теперь демонстрирует независимую положительную динамику.

"Биткоин оторвался от корреляции с технологическими акциями, что указывает на переход к более стабильным активам", — подчеркивает Кендрик.

Этот разрыв в корреляции совпал с активными покупками биткоина крупными инвесторами, или так называемыми "китами" (кошельки с балансом более 1000 BTC). "Киты" скупали активы как во время падения, вызванного тарифными рисками, так и на этапе восстановления, связанного с опасениями относительно независимости ФРС.

Как изменилась стоимость биткоина. Графика: The Block

Биткоин против золота: новый лидер хеджирования

По сравнению с золотом биткоин выглядит более привлекательным инструментом защиты от финансовых рисков. Хотя золото остается стабильным активом в условиях экономической неопределенности, децентрализованная природа биткоина делает его более эффективным хеджем.

Кендрик отмечает, что поток ликвидности постепенно перетекает из золота обратно в биткоин, что подтверждается положительной динамикой ETF.

"Киты" продолжают накапливать биткоины, а положительная динамика по ETF показывает поток ликвидности из золота обратно в первую криптовалюту", — комментирует аналитик.

Эта тенденция может усилиться благодаря возможному принятию закона о стейблкоинах в США, что добавит легитимности крипторынку.

Институциональный интерес и будущие драйверы

Летний период 2025 года, по прогнозам Кендрика, станет ключевым для биткоина. Институциональные инвесторы, вероятно, усилят свои позиции, что подкрепляется отчетностью по формам 13F, которые должны быть поданы в SEC в мае. Эти отчеты могут раскрыть значительные вливания в биткоин, что станет дополнительным толчком для роста цены.

Кроме того, рост активности азиатских трейдеров, которые также начали активно скупать биткоин, добавляет оптимизма. Анализ по временным зонам показывает синхронизацию интереса между американскими и азиатскими рынками, что может свидетельствовать о глобальном восходящем тренде.

Прогноз на 2025 год: 120 000 или 200 000 долларов

Аналитики Standard Chartered уверены, что биткоин обновит исторический максимум в 120 000 долларов во втором квартале 2025 года, а к концу года достигнет отметки 200 000 долларов. Эти прогнозы базируются на совокупности факторов: росте институционального интереса, перераспределении капитала, геополитических изменениях и законодательных инициативах.

"Сейчас лучшее время для входа на рынок, поскольку мы видим признаки формирования восходящего тренда", — резюмирует Кендрик.

Ранее Нобелевский лауреат по экономике Юджин Фама, известный как "отец современной финансовой теории", спрогнозировал потенциальное падение стоимости биткоина до нуля в течение десятилетия. Фама также выразил обеспокоенность по поводу чрезмерной энергоемкости биткоина, рассматривая это как значительную угрозу для стабильности финансовой системы.

Отметим также, что растет количество украинских чиновников, которые декларируют криптовалюту. За год количество таких деклараций увеличилось на 10%, а с начала полномасштабного вторжения РФ — в 2,2 раза. Лидерами по количеству задекларированной криптовалюты являются представители Национальной полиции Украины. Чаще всего чиновники декларируют Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) и Ethereum (ETH).