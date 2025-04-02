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Силовики, судді та депутати — хто з них найбільший криптомагнат

2 квітня 2025 14:38
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Топ чиновників України за криптокапіталом: хто декларує найбільше
Чоловік розглядає біткоїн. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Українські чиновники дедалі активніше декларують криптовалюту. Лише за рік кількість таких декларацій зросла на 10%, а з початку повномасштабного вторгнення Росії — у 2,2 раза. Найбільше віртуальні активи зазначають у звітах представники Національної поліції України. Серед найпопулярніших криптовалют – Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) та Ethereum (ETH).

Згідно з даними "Опендатабот", минулого року 2 113 державних службовців України задекларували криптовалюту. Для порівняння, у 2023 році їх було 1 917, а ще у 2021 році, перед початком великої війни, — лише 970.

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Кількість декларацій з криптовалютою. Графіка: Опендатабот

Де найбільше криптовласників серед чиновників

Майже кожна сьома декларація (322 випадки, або 15%) належить співробітникам Національної поліції України. Також криптоактиви часто декларують представники:

  • прокуратури — 240 осіб;
  • судової системи — 227 осіб;
  • міських рад — 119 осіб;
  • Збройних сил України — 77 осіб;
  • Національного антикорупційного бюро України — 38 осіб.

 

Силовики, судді та депутати — хто з них найбільший криптомагнат - фото 2
В яких структурах найбільше чиновників з криптовалютою. Графіка: Опендатабот

Найбільше криптовалюти декларують у Києві та Київській області — відповідно 582 та 185 випадків. В інших регіонах цей показник помітно нижчий:

  • Харківщина — 172 декларації;
  • Дніпропетровщина — 167;
  • Львівщина — 133.

 

Силовики, судді та депутати — хто з них найбільший криптомагнат - фото 3
Карта декларування криптовалюти серед чиновників. Графіка: Опендатабот

Найпопулярніші криптоактиви серед посадовців

Серед улюблених активів українських чиновників лідирує Tether (USDT) — його задекларували 802 особи. Далі йдуть Bitcoin (BTC, XBT) — 731 декларант та Ethereum (ETH) — 713 декларантів. У деяких випадках в одній декларації фігурує одразу кілька видів криптовалюти.

 

Силовики, судді та депутати — хто з них найбільший криптомагнат - фото 4
Популярна криптовалюта серед чиновників. Графіка: Опендатабот

Хто володіє найбільшими криптоактивами

Серед найбагатших чиновників за розміром криптозбережень варто виділити:

  • Олега Бондаренка, голову Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, який задекларував 80 BTC (еквівалентно 279,4 млн грн);
  • Сергія Майзеля, народного депутата, який володіє 200 ETH (еквівалентно 15,5 млн грн);
  • Віталія Бровка, начальника департаменту Офісу Генерального прокурора, який задекларував 847 908 USDT (близько 35 млн грн).

Втрачені статки

Деякі чиновники могли б очолити рейтинг найбільших криптовласників серед держслужбовців, якби не втратили доступ до своїх активів. Наприклад:

  • Роман Сарамага, заступник голови Державної служби геології та надр України, ще у 2021 році заявив про втрату доступу до 380,95 BTC (на сьогодні це понад 1,33 млрд грн);
  • Ігор Осіпов, депутат Подільської районної ради Одеської області, торік задекларував втрату ключів від гаманця з 1 800 ETH (понад 140 млн грн).

Зазначимо, питання легалізації криптовалюти в Україні, яке тривалий час залишалося невирішеним, може бути вирішене вже в першому кварталі 2025 року. Проте, попри очікувану легалізацію крипторинку до літа, невизначеною залишається ситуація з оподаткуванням доходів від криптовалютних операцій.

Водночас лауреат Нобелівської премії з економіки Юджин Фама прогнозує, що біткоїн може знецінитися до нуля протягом десяти років. Він критикує криптовалюту за високе енергоспоживання, вважаючи це загрозою для стабільності фінансової системи. На думку Фами, біткоїн не має внутрішньої цінності, а його вартість залежить виключно від спекуляцій.

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