Топ чиновников Украины по криптокапиталу: кто декларирует больше всех

Мужчина рассматривает биткоин. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские чиновники все активнее декларируют криптовалюту. Только за год количество таких деклараций выросло на 10%, а с начала полномасштабного вторжения России — в 2,2 раза. Больше всего виртуальные активы отмечают в отчетах представители Национальной полиции Украины. Среди самых популярных криптовалют — Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) и Ethereum (ETH).

Согласно данным "Опендатабот", в прошлом году 2 113 государственных служащих Украины задекларировали криптовалюту. Для сравнения, в 2023 году их было 1 917, а еще в 2021 году, перед началом большой войны, — только 970.

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Количество деклараций с криптовалютой. Графика: Опендатабот

Где больше всего криптовладельцев среди чиновников

Почти каждая седьмая декларация (322 случая, или 15%) принадлежит сотрудникам Национальной полиции Украины.

Также криптоактивы часто декларируют представители:

прокуратуры — 240 человек;

судебной системы — 227 человек;

городских советов — 119 человек;

Вооруженных сил Украины — 77 человек;

Национального антикоррупционного бюро Украины — 38 человек.

В каких структурах больше всего чиновников с криптовалютой. Графика: Опендатабот

Больше всего криптовалюты декларируют в Киеве и Киевской области — соответственно 582 и 185 случаев. В других регионах этот показатель заметно ниже:

Харьковская область — 172 декларации;

Днепропетровская область — 167;

Львовская область — 133.

Карта декларирования криптовалюты среди чиновников. Графика: Опендатабот

Самые популярные криптоактивы среди чиновников

Среди любимых активов украинских чиновников лидирует Tether (USDT) — его задекларировали 802 человека. Далее следуют Bitcoin (BTC, XBT) — 731 декларант и Ethereum (ETH) — 713 декларантов.

В некоторых случаях в одной декларации фигурирует сразу несколько видов криптовалют.

Популярная криптовалюта среди чиновников. Графика: Опендатабот

Кто владеет самыми большими криптоактивами

Среди самых богатых чиновников по размеру криптосбережений стоит выделить:

Олега Бондаренко, председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, который задекларировал 80 BTC (эквивалентно 279,4 млн грн);

Сергея Майзеля, народного депутата, который владеет 200 ETH (эквивалентно 15,5 млн грн);

Виталия Бровко, начальника департамента Офиса Генерального прокурора, который задекларировал 847 908 USDT (около 35 млн грн).

Утраченное состояние

Некоторые чиновники могли бы возглавить рейтинг крупнейших криптовладельцев среди госслужащих, если бы не потеряли доступ к своим активам. Например:

Роман Сарамага, заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Украины, еще в 2021 году заявил о потере доступа к 380,95 BTC (на сегодня это более 1,33 млрд грн);

Игорь Осипов, депутат Подольского районного совета Одесской области, в прошлом году задекларировал потерю ключей от кошелька с 1 800 ETH (более 140 млн грн).

Отметим, вопрос легализации криптовалюты в Украине, который длительное время оставался нерешенным, может быть решен уже в первом квартале 2025 года. Однако, несмотря на ожидаемую легализацию крипторынка к лету, неопределенной остается ситуация с налогообложением доходов от криптовалютных операций.

В то же время лауреат Нобелевской премии по экономике Юджин Фама прогнозирует, что биткоин может обесцениться до нуля в течение десяти лет. Он критикует криптовалюту за высокое энергопотребление, считая это угрозой для стабильности финансовой системы. По мнению Фамы, биткоин не имеет внутренней ценности, а его стоимость зависит исключительно от спекуляций.