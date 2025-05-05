Почему Bitcoin может стать бесконечно дорогим — прогноз Тима Дрейпера

Биткоин на ладони. Фото: Unsplash

Известный венчурный капиталист и ранний инвестор в криптовалюту Тим Дрейпер сделал смелое заявление: биткоин может стоить бесконечное количество долларов США. Это мнение основывается на исторических примерах и современных экономических тенденциях. Дрейпер напомнил о судьбе конфедеративного доллара во время Гражданской войны в США, который из-за гиперинфляции обесценился до соотношения 10 миллионов к 1 относительно доллара США.

Как пишет портал Bitcoin.com, сейчас доллар США переживает худшее начало года за последние 40 лет. Геополитические напряжения, рост государственного долга и ослабление доверия к фиатным валютам создают условия, при которых биткоин может стать убежищем для инвесторов.

Реклама

Читайте также:

"Если система сломается, вы не хотите быть тем, кто паникует, снимая наличные из банка или запасаясь золотом в своей комнате", — подчеркивает Дрейпер.

Биткоин против золота: новая эра сохранения стоимости

Дрейпер бросает вызов традиционной роли золота как средства сохранения стоимости, утверждая, что оно проигрывает биткоину из-за логистических проблем. По его мнению, золото не играет в той же лиге, что и биткоин — оно имеет реальные вызовы по хранению и транспортировке. В противоположность этому биткоин предлагает прозрачный учет, децентрализованную сеть и легкость хранения.

Ограниченная эмиссия биткоина (21 миллион монет) и его устойчивость к цензуре делают его привлекательным активом во времена нестабильности. Некоторые страны уже включают биткоин в свои стратегические резервы, что, по словам Дрейпера, является признаком "суверенитета" в финансовой системе.

Волатильность или стабильность: что ждет биткоин

Критики биткоина часто указывают на его волатильность как на препятствие для использования в качестве надежного актива. Однако Дрейпер и сторонники криптовалюты считают, что в условиях кризиса именно децентрализация и ограниченное предложение обеспечивают биткоину преимущество.

Накануне цена биткоина составила 95,426 долл., с рыночной капитализацией 1,895 трлн долл. и суточным торговым объемом 13,546 млрд долл. Узкий интрадейный диапазон (95,415-96,493 долл.) свидетельствует о временной стабилизации, но долгосрочные прогнозы остаются оптимистичными.

"Вы хотите иметь достаточно биткоинов, чтобы прожить вам и вашей семье от шести месяцев до года. Или, если произойдет гиперинфляция, этот биткоин может продержаться гораздо дольше", — советует инвесторам Дрейпер.

Будущее монетарной системы: цифровой переворот

Прогноз Дрейпера поднимает вопрос об эволюции денег в цифровую эпоху. Рост популярности криптовалют, ослабление позиций фиатных валют и технологические инновации, такие как блокчейн, меняют финансовый ландшафт. Биткоин, по словам эксперта, не просто актив, а "прозрачная и открытая система", которая может заменить устаревшие монетарные модели.

Аналитики отмечают, что правительства и центральные банки сталкиваются с вызовом: адаптироваться к новой реальности или потерять контроль над финансовыми потоками. Дрейпер считает, что страны, которые интегрируют биткоин в свои экономики, будут иметь преимущество в будущем.

Отметим, по мнению Нобелевского лауреата по экономике Юджина Фамы, которого считают "отцом современной финансовой теории", стоимость биткоина может обвалиться до нуля в течение ближайших десяти лет. Фама также отметил чрезмерное потребление энергии биткоином, видя в этом серьезную угрозу для стабильности финансовой системы.

Как сообщалось, из проведенного исследования вырисовывается социальный портрет типичного криптоинвестора. Большинство из них — это люди в возрасте 25-44 года, что составляет более 60% опрошенных. Характерной чертой является также высокий уровень образования: почти 80% инвесторов имеют высшее образование, включая степени бакалавра и магистра.