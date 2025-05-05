Почему Bitcoin может стать бесконечно дорогим — прогноз Тима Дрейпера

Кризис доллара — как биткоин может достичь бесконечной цены
Известный венчурный капиталист и ранний инвестор в криптовалюту Тим Дрейпер сделал смелое заявление: биткоин может стоить бесконечное количество долларов США. Это мнение основывается на исторических примерах и современных экономических тенденциях. Дрейпер напомнил о судьбе конфедеративного доллара во время Гражданской войны в США, который из-за гиперинфляции обесценился до соотношения 10 миллионов к 1 относительно доллара США.
Как пишет портал Bitcoin.com, сейчас доллар США переживает худшее начало года за последние 40 лет. Геополитические напряжения, рост государственного долга и ослабление доверия к фиатным валютам создают условия, при которых биткоин может стать убежищем для инвесторов.
"Если система сломается, вы не хотите быть тем, кто паникует, снимая наличные из банка или запасаясь золотом в своей комнате", — подчеркивает Дрейпер.
Биткоин против золота: новая эра сохранения стоимости
Дрейпер бросает вызов традиционной роли золота как средства сохранения стоимости, утверждая, что оно проигрывает биткоину из-за логистических проблем. По его мнению, золото не играет в той же лиге, что и биткоин — оно имеет реальные вызовы по хранению и транспортировке. В противоположность этому биткоин предлагает прозрачный учет, децентрализованную сеть и легкость хранения.
Ограниченная эмиссия биткоина (21 миллион монет) и его устойчивость к цензуре делают его привлекательным активом во времена нестабильности. Некоторые страны уже включают биткоин в свои стратегические резервы, что, по словам Дрейпера, является признаком "суверенитета" в финансовой системе.
Волатильность или стабильность: что ждет биткоин
Критики биткоина часто указывают на его волатильность как на препятствие для использования в качестве надежного актива. Однако Дрейпер и сторонники криптовалюты считают, что в условиях кризиса именно децентрализация и ограниченное предложение обеспечивают биткоину преимущество.
Накануне цена биткоина составила 95,426 долл., с рыночной капитализацией 1,895 трлн долл. и суточным торговым объемом 13,546 млрд долл. Узкий интрадейный диапазон (95,415-96,493 долл.) свидетельствует о временной стабилизации, но долгосрочные прогнозы остаются оптимистичными.
"Вы хотите иметь достаточно биткоинов, чтобы прожить вам и вашей семье от шести месяцев до года. Или, если произойдет гиперинфляция, этот биткоин может продержаться гораздо дольше", — советует инвесторам Дрейпер.
Будущее монетарной системы: цифровой переворот
Прогноз Дрейпера поднимает вопрос об эволюции денег в цифровую эпоху. Рост популярности криптовалют, ослабление позиций фиатных валют и технологические инновации, такие как блокчейн, меняют финансовый ландшафт. Биткоин, по словам эксперта, не просто актив, а "прозрачная и открытая система", которая может заменить устаревшие монетарные модели.
Аналитики отмечают, что правительства и центральные банки сталкиваются с вызовом: адаптироваться к новой реальности или потерять контроль над финансовыми потоками. Дрейпер считает, что страны, которые интегрируют биткоин в свои экономики, будут иметь преимущество в будущем.
Отметим, по мнению Нобелевского лауреата по экономике Юджина Фамы, которого считают "отцом современной финансовой теории", стоимость биткоина может обвалиться до нуля в течение ближайших десяти лет. Фама также отметил чрезмерное потребление энергии биткоином, видя в этом серьезную угрозу для стабильности финансовой системы.
Как сообщалось, из проведенного исследования вырисовывается социальный портрет типичного криптоинвестора. Большинство из них — это люди в возрасте 25-44 года, что составляет более 60% опрошенных. Характерной чертой является также высокий уровень образования: почти 80% инвесторов имеют высшее образование, включая степени бакалавра и магистра.
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