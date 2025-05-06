Курс на нестабильность доллара — куда инвестировать украинцам в 2025 году

Доллары на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Экономического кризиса, вызванного, в том числе, тарифной политикой американского президента Дональда Трампа, миру избежать не удастся. Доллар теряет свои позиции, и такая тенденция будет продолжаться. Поэтому украинцам уже сейчас стоит подумать, куда инвестировать деньги для получения наилучшего эффекта от собственных сбережений.

О последствиях политики Трампа и к чему готовиться украинцам, рассказал Андрей Длигач, доктор экономических наук, глава Advanter Group в эфире Вечер.LIVE.

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Экономическому кризису быть

В США уже наблюдается незначительное, но падение экономики, говорит эксперт. Это падение не катастрофическое — в годовом эквиваленте оно составит примерно минус 0,3% к ВВП. Однако президент США Дональд Трамп рассчитывает на позитив.

Поэтому, считает Андрей Длигач, минусы в первом квартале сменятся на выравнивание ситуации в 3-4 кварталах. По крайней мере сейчас Трамп несколько осторожен в своих заявлениях относительно тарифной политики.

"Трамп надеялся, что, повысив ставки, пугая тарифами в 500%, устанавливая сверхвысокие тарифы для Китая, все это вызовет страхи в этих странах. Но они все внимательно читали его книги, все уже пережили его первую каденцию", — добавляет он.

К такому сценарию были готовы и в Европе, и в Китае. Поэтому страны дают асимметричные ответы — не реагируют на так называемый формат войны, а точечно бьют по тем бизнесам, которые связаны с окружением Трампа. В частности — начинают вводить санкции или ограничения на критические материалы для самой промышленности США.

В конце концов это привело к тому, что сами покупатели — торговые сети — скупили в первые месяцы года китайские товары наперед, чем вызвали существенный рост импорта, ухудшив сальдо торговли.

Сейчас, считает эксперт, окажется, что это было сделано напрасно — бизнесы, вместо того чтобы заработать, несколько потеряют. И Трамп будет вынужден снижать этот градус противостояния.

"По базовому сценарию, пар будет спущен, а глобальная экономическая война приостановится. К миру сейчас много вызовов, кроме войны России против Украины. Это и риск конфликта между Индией и Пакистаном, нарастание напряжения вокруг Ирана, поэтому экономической катастрофы, в том виде, как ее стимулировал Трамп, не произойдет", — говорит глава Advanter Group.

Однако, по его мнению, экономический кризис будет разворачиваться, потому что никто не отменяет задолженности, и не только американской экономики. Глобальные долги уже скоро достигнут соотношения 4:1 к мировому ВВП. К тому же существует очень большая проблема с виртуальной экономикой. Нет ответа, каким образом она должна легализироваться, структурироваться или интегрироваться в реальную экономику.

Наконец, есть те, кто играет более стратегически, чем Трамп. В частности — техно-олигархи, которые, разрушая глобальные институты, стремятся установить "киберократию" — принципиально новую экономику.

Поэтому экономический кризис будет. И спрятаться от него в долларах, акциях или золоте никто не сможет, уверен Андрей Длигач.

Будут инструменты, которые лучше работают в переходный период — в частности, акции американского фондового рынка. Так же будут и худшие — это, собственно, государственные ценные бумаги, которые сейчас стоят перед серьезным вызовом.

Мир ждет глобальная дедолларизация

Дедолларизация, по мнению Андрея Длигача, уже идет. И это хорошо отслеживается в глобальной торговле. Еще 10-12 лет назад доллар имел 80% в мировой торговле, а сейчас — только 40%. И этот показатель постоянно падает.

Так же и в золото-валютных резервах — Китай вообще отказался от почти трети номинированных в долларах собственных резервов, переходя в золото или в другие активы.

"Дедолларизируются" и страны БРИКС (международной организации крупнейших по площади и населению развивающихся стран. — Ред.), а также те, которые находятся вокруг России. Там уже доля долларовых операций сократилась до 11%. И такая тенденция будет продолжаться, считает эксперт.

Какие валюты заменят доллар

Многие контракты между странами базируются на локальных валютах, отметил эксперт. Это в частности можно было проследить во время введения санкций против России — тогда агрессор адаптировался к торговле, например, в индийских рупиях. Это было существенным вызовом, но варианты нашлись.

Поэтому сейчас Трамп буквально хватается за последний вагон "поезда американской доминации" в торговле, логистике, резервах, фондах, инвестициях и тому подобное.

К чему готовиться и куда инвестировать украинцам

Маловероятно, что уже в 2025 году произойдут какие-то кардинальные изменения относительно доллара. По крайней мере до 2026-2027 года американская валюта останется достаточно прочным инструментом, считает глава Advanter Group.

Однако украинцам уже сейчас стоит подумать, куда инвестировать деньги для получения наилучшего эффекта от собственных сбережений, даже если они минимальны.

Андрей Длигач назвал три приоритета для украинцев в отношении инвестиций.

"Это не традиционные евро, франк, доллар или даже американский фондовый рынок. И это точно не крипта", — подчеркнул эксперт.

Они являются достаточно неожиданными, и это:

Ментальное и физическое здоровье. Медицинские услуги неизбежно будут значительно дорожать. Поэтому все, что касается здоровья, необходимо сделать уже сейчас — это и стоматологические услуги, и хирургические вмешательства, и чекапы, которые позволят узнать о проблемах и спланировать мероприятия по улучшению собственного здоровья и тому подобное. Именно эта инвестиция, уверен эксперт, дает лучший экономический эффект, и она сейчас должна быть в приоритете. Переобучение. В Украине очень актуальная проблема — структурная безработица. Украинцы не хотят переезжать туда, где есть работа, и получать те профессии, где выше зарплаты. Поэтому очень важно переучиваться, менять собственный вектор привязки к определенной территории. Лучше уже сейчас продать жилье и купить или арендовать его в месте, где есть возможности для хорошего образования, для трудоустройства с высокой зарплатой, где в целом есть перспективы. В частности, эксперт уверен, в ближайшем будущем на рынке труда будет большой спрос на проектных менеджеров, социальных работников, логистов и т.д. Дроны. Инвестировать в производителей дронов — это лучшее решение сегодня, уверен Андрей Длигач. Важно помочь тем, кто уже построил системное производство. Пользуясь инвестициями, производители смогут запустить новые продукты, такие как беспилотники, РЭБ или другая техника, которая позволит улучшить безопасность украинцев.

"Лучше инвестировать сейчас в то, что в будущем даст вам возможность зарабатывать", — подчеркнул эксперт.

Он также пояснил: если, например, вы запланировали приобрести гаджет, который не нужен для работы и не принесет дополнительный доход, то лучше отложить такую покупку.

Ранее мы писали, что экономисты предупреждают украинцев о рисках инвестирования в американскую валюту и предлагают альтернативные активы, которые могут защитить сбережения от инфляции и финансовых потрясений.

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