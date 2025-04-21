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Долар більше не рятує — куди українцям краще вкладати заощадження

21 квітня 2025 14:05
Катерина Балаєва - редактор
Чому українцям не варто тримати заощадження в доларах у 2025
Долари в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Катерина Балаєва - редактор

У сучасних реаліях глобальної економічної нестабільності долар, який довгий час вважався "безпечною гаванню" для збереження капіталу, втрачає свою привабливість. Економісти попереджають українців про ризики інвестування в американську валюту та пропонують альтернативні активи, які можуть захистити заощадження від інфляції та фінансових потрясінь.

Як наголосив економіст Сергій Фурса в ефірі Ранок.LIVE, світова економіка переживає період безпрецедентної невизначеності, значною мірою спричиненої політичними та економічними діями у США. Він звертає увагу на те, що політика Дональда Трампа, зокрема його атаки на Федеральну резервну систему (ФРС), підриває довіру до американської валюти та боргових інструментів.

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"Найбільша проблема Трампа — це навіть не конкретно торговельна війна, а невизначеність, яку він створив. Незалежність ФРС — це запорука всього в економіці світу, а Трамп її зараз атакує. Таким чином він знову підриває довіру, як до американського боргу, так і до долара", — зазначає Фурса.

На відміну від попередніх криз, коли долар зміцнювався як безпечний актив, у 2025 році інвестори втрачають впевненість у його стабільності. Це призводить до зростання попиту на альтернативні активи, такі як золото та швейцарський франк, які традиційно вважаються стійкими до турбулентності.

Золото та швейцарський франк: гавані для заощаджень

Золото стало одним із головних бенефіціарів нинішньої невизначеності. За словами Фурси, його ціна б’є рекорди через те, що інвестори шукають захист від економічних потрясінь.

"Золото зараз купують через суперневизначеність, які створює Трамп. Кожен день останній місяць золото б’є рекорд — це просто відображення невизначеності", — підкреслює економіст.

Швейцарський франк, своєю чергою, залишається однією з найстабільніших валют світу завдяки нейтралітету Швейцарії та її консервативній монетарній політиці. Фурса радить українцям, чиї заощадження знаходяться за кордоном, переводити їх у франки або євро, уникаючи долара.

ОВДП та земля: оптимальні інвестиції в Україні

Для тих, хто тримає гроші в Україні, Фурса пропонує два основні інструменти: облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та сільськогосподарську землю. ОВДП із дохідністю 16% річних є привабливим варіантом, оскільки Національний банк України планує підтримувати фіксований курс гривні до долара протягом 2025 року.

"Якщо у вас гроші в Україні, то тут краще зараз вкладати в гривневі облігації. 16% річних дохідність, яке дає ОВДП, це де-факто буде доларова дохідність, яка компенсує рухи в доларі", — пояснює Фурса.

Сільськогосподарська земля також залишається надійним активом. Вона не лише захищає від знецінення, а й може приносити стабільний дохід від оренди. Фурса наголошує, що земля — це традиційний спосіб збереження капіталу в Україні, особливо в умовах війни та економічної нестабільності.

Чому криптовалюти — не вихід

Попри популярність біткоїна та інших криптовалют, Фурса застерігає від інвестування в ці активи. Він називає їх спекулятивними та ненадійними, оскільки їхня вартість залежить від настроїв на ринку.

"Не можна порівнювати золото та біткоїн. Біткоїн це чисто спекулятивний актив, який не має жодної вартості. Як тільки на ринках ситуація погана, всі тікають із ризикованих активів", — зазначає економіст.

Криптовалюти можуть бути привабливими в періоди зростання ринків, але в умовах кризи вони втрачають цінність швидше, ніж традиційні активи, додає експерт.

Зазначимо, що збереження заощаджень є ключовим питанням у нестабільні часи. Варто зважити ризики зберігання грошей в іноземній валюті та розглянути можливість інвестицій у дорогоцінні метали. 

Також ми розповідали, що не треба поспішати нести до банку старі долари чи євро. В інтернеті колекціонери готові платити більше за рідкісні купюри з особливими серійними номерами або іншими унікальними відмінностями. 

США Дональд Трамп інвестиції курс долара долар
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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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