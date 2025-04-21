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Доллар не спасает — куда украинцам лучше вкладывать сбережения

21 апреля 2025 14:05
Катерина Балаева - редактор
Почему украинцам не стоит держать сбережения в долларах в 2025 году
Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Катерина Балаева - редактор

В современных реалиях глобальной экономической нестабильности доллар, который долгое время считался "безопасной гаванью" для сохранения капитала, теряет свою привлекательность. Экономисты предупреждают украинцев о рисках инвестирования в американскую валюту и предлагают альтернативные активы, которые могут защитить сбережения от инфляции и финансовых потрясений.

Как отметил экономист Сергей Фурса в эфире Ранок.LIVE, мировая экономика переживает период беспрецедентной неопределенности, в значительной степени вызванной политическими и экономическими действиями в США. Он обращает внимание на то, что политика Дональда Трампа, в частности его атаки на Федеральную резервную систему (ФРС), подрывает доверие к американской валюте и долговым инструментам.

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"Самая большая проблема Трампа — это даже не конкретно торговая война, а неопределенность, которую он создал. Независимость ФРС это залог всего в экономике мира, а Трамп ее сейчас атакует. Таким образом он снова подрывает доверие, как к американскому долгу, так и к доллару", — отмечает Фурса.

В отличие от предыдущих кризисов, когда доллар укреплялся как безопасный актив, в 2025 году инвесторы теряют уверенность в его стабильности. Это приводит к росту спроса на альтернативные активы, такие как золото и швейцарский франк, которые традиционно считаются устойчивыми к турбулентности.

Золото и швейцарский франк: гавани для сбережений

Золото стало одним из главных бенефициаров нынешней неопределенности. По словам Фурсы, его цена бьет рекорды из-за того, что инвесторы ищут защиту от экономических потрясений.

"Золото сейчас покупают из-за супернеопределенности, которые создает Трамп. Каждый день последний месяц золото бьет рекорд — это просто отражение неопределенности", — подчеркивает экономист.

Швейцарский франк, в свою очередь, остается одной из самых стабильных валют мира благодаря нейтралитету Швейцарии и ее консервативной монетарной политике. Фурса советует украинцам, чьи сбережения находятся за рубежом, переводить их во франки или евро, избегая доллара.

ОВГЗ и земля: оптимальные инвестиции в Украине

Для тех, кто держит деньги в Украине, Фурса предлагает два основных инструмента: облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и сельскохозяйственную землю. ОВГЗ с доходностью 16% годовых является привлекательным вариантом, поскольку Национальный банк Украины планирует поддерживать фиксированный курс гривны к доллару в течение 2025 года.

"Если у вас деньги в Украине, то здесь лучше сейчас вкладывать в гривневые облигации. 16% годовых доходность, которое дает ОВГЗ, это де-факто будет долларовая доходность, которая компенсирует движения в долларе", — объясняет Фурса.

Сельскохозяйственная земля также остается надежным активом. Она не только защищает от обесценивания, но и может приносить стабильный доход от аренды. Фурса отмечает, что земля — это традиционный способ сохранения капитала в Украине, особенно в условиях войны и экономической нестабильности.

Почему криптовалюты — не выход

Несмотря на популярность биткоина и других криптовалют, Фурса предостерегает от инвестирования в эти активы. Он называет их спекулятивными и ненадежными, поскольку их стоимость зависит от настроений на рынке.

"Нельзя сравнивать золото и биткоин. Биткоин — это чисто спекулятивный актив, который не имеет никакой стоимости. Как только на рынках ситуация плохая, все бегут из рискованных активов", — отмечает экономист.

Криптовалюты могут быть привлекательными в периоды роста рынков, но в условиях кризиса они теряют ценность быстрее, чем традиционные активы, добавляет эксперт.

Отметим, что сохранение сбережений является ключевым вопросом в нестабильные времена. Стоит взвесить риски хранения денег в иностранной валюте и рассмотреть возможность инвестиций в драгоценные металлы.

Также мы рассказывали, что не надо спешить нести в банк старые доллары или евро. В интернете коллекционеры готовы платить больше за редкие купюры с особыми серийными номерами или другими уникальными отличиями.

США Дональд Трамп инвестиции курс доллара доллар
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14:58 Grok теперь "видит" через камеру iPhone — что может новая функция

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 В Киев придет небывалое тепло — прогноз погоды на завтра

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