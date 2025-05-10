Девальвация гривны и неутешительный курс доллара — что может ждать украинцев в скором времени

Доллары в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Национальный банк Украины опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы, согласно которым национальная валюта — гривна — будет постепенно девальвировать в течение следующих лет. По базовому сценарию, в 2027 году среднегодовой курс будет находиться на уровне 47 грн/долл.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Обесценивание гривны до 2027 года

Регулятор прогнозирует, что гривна в дальнейшем будет обесцениваться: в 2026 году официальный курс достигнет отметки 46,3 грн/долл., в 2027-м остановится на уровне 46,5 грн/долл. До конца текущего года американская валюта будет стоить в Украине ориентировочно 44,5 грн/долл., что меньше заложенного в Государственном бюджете курса.

В целом среднегодовой курс в 2027 году, по оценкам Национального банка, может вырасти до 47 грн/долл. Правда, существует также неблагоприятный макроэкономический сценарий, согласно которому ситуация будет выглядеть таким образом:

47,7 грн/долл. в 2025 году;

52,4 грн/долл. в 2026 году;

55,1 грн/долл. в 2027 году.

Что касается инфляции, то ожидаемый показатель в 2025 году находится на уровне 8,7%. По негативному сценарию он достигнет значения 17,9%, а украинская экономика войдет в двухлетнюю рецессию.

Золото-валютные резервы Украины

Без хороших новостей мы не остались. Член Совета Национального банка Василий Фурман в эфире Вечір.LIVE заявил, что соглашение о недрах окажет положительное влияние на экономику. Благодаря активной работе предприятий золото-валютные резервы Украины могут достичь рекордных 58 млрд долларов в 2025 году.

"Чем больше предприятий будут работать, экспортно ориентированных предприятий — тем больше они будут продавать продукцию, экспортная выручка будет поставляться в Украину, значит, вырастут золото-валютные резервы", — констатировал Фурман.

Плюс Украина получит около 55 млрд долларов внешней помощи в 2025 году, уточнил член Совета НБУ, тогда как в государственном бюджете прогнозировали 40 млрд долларов. Поэтому дефицит средств нам не грозит.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, тарифная политика президента США Дональда Трампа сказалась на ослаблении позиций доллара в мире. Украинцам стоит заранее обдумать выгодные направления для инвестирования собственных сбережений, учитывая глобальные экономические изменения.

Также мы писали, что в Украине хотят отказаться от американского доллара, взамен привязав национальную валюту к евро. Такую возможность сейчас изучают, учитывая проблемы в мировой торговле и рост уровня сотрудничества с европейскими странами.