За ці гроші нічого не купиш — які гривні ніде не приймуть у 2025 році

Українські гривневі купюри. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк регулярно ініціює процес виведення з обігу певних номіналів паперових гривень і монет. Це потрібно для спрощення розрахункових операцій, захисту від фальшивомонетників і заміни застарілих купюр на більш надійні зразки. Українцям потрібно знати, які гривні більше не приймають при оплаті товарів/послуг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, від яких гривень більше немає користі в Україні.

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Які купюри і монети не приймають в Україні

Наші громадяни не зможуть скористатися деякими банкнотами і монетами в національній валюті, оскільки вони перестали бути засобом платежу під час розрахунків готівкою. Іншими словами, за такі гроші не вдасться оплатити товари/послуги.

"Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок і банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Вони вже тривалий час вилучаються з обігу, їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги", — констатували в НБУ.

Українцям більше немає користі з таких гривневих купюр:

1 гривня зразка 1992, 1994 і 1995 років;

2 гривні зразка 1992, 1995 і 2001 років;

5 гривень зразка 1992, 1994, 1997 і 2001 років;

10 гривень зразка 1992, 1994 і 2000 років;

20 гривень зразка 1992, 1995 і 2000 років;

50 гривень зразка 1992 року;

100 гривень зразка 1992 року;

200 гривень зразка 2001 року.

Недійсні в Україні купюри і монети. Фото: НБУ

Що робити з недійсними гривнями

Водночас громадянам не потрібно викидати готівку давніх років випуску. Їх можна обміняти на новіші банкноти у підрозділах НБУ та низці відділень уповноважених банків (Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен Банку, ПУМБ).

"Обмін на придатні до обігу платіжні банкноти і монети національної валюти продовжується на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів із дня його припинення чи скасування", — уточнили на офіційному сайті регулятора.

До речі, не завжди корисно замінювати старі купюри на нові. Виведені з обігу гроші потенційно можуть мати цінність для нумізматів. З часом паперові/металеві зразки стануть рідкісними, завдяки чому їх вдасться продати колекціонерам за вищою ціною, ніж номінальна.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, через економічну політику президента США Дональда Трампа світова економіка не уникне кризи, а долар поступово втрачатиме позиції. Експерти радять українцям завчасно шукати вигідні варіанти інвестування заощаджень.

Також ми писали, які номінали євро стають непотрібними в ЄС. Від 500 євро вже відмовилися, хоча купюри залишилися платіжними засобами. Плюс поступово зникають з обігу монети дрібних номіналів. З часом їх не прийматимуть у готівкових розрахунках.