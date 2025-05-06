За эти деньги ничего не купишь — какие гривны нигде не примут в 2025 году

Украинские гривневые купюры. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк регулярно инициирует процесс вывода из обращения определенных номиналов бумажных гривен и монет. Это нужно для упрощения расчетных операций, защиты от фальшивомонетчиков и замены устаревших купюр на более надежные образцы. Украинцам нужно знать, какие гривны больше не принимают при оплате товаров/услуг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, от каких гривен больше нет пользы в Украине.

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Какие купюры и монеты не принимают в Украине

Наши граждане не смогут воспользоваться некоторыми банкнотами и монетами в национальной валюте, поскольку они перестали быть средством платежа при расчетах наличными. Другими словами, за такие деньги не удастся оплатить товары/услуги.

"Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска. Они уже длительное время изымаются из обращения, их не принимают при наличных расчетах за товары и услуги", — констатировали в НБУ.

Украинцам больше нет пользы от таких гривневых купюр:

1 гривна образца 1992, 1994 и 1995 годов;

2 гривны образца 1992, 1995 и 2001 годов;

5 гривен образца 1992, 1994, 1997 и 2001 годов;

10 гривен образца 1992, 1994 и 2000 годов;

20 гривен образца 1992, 1995 и 2000 годов;

50 гривен образца 1992 года;

100 гривен образца 1992 года;

200 гривен образца 2001 года.

Недействительные в Украине купюры и монеты. Фото: НБУ

Что делать с недействительными гривнами

Однако гражданам не нужно выбрасывать наличные давних лет выпуска. Их можно обменять на более новые банкноты в подразделениях НБУ и ряде отделений уполномоченных банков (Ощадбанка, ПриватБанка, Райффайзен Банка, ПУМБ).

"Обмен на пригодные к обращению платежные банкноты и монеты национальной валюты продолжается на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены", — уточнили на официальном сайте регулятора.

Кстати, не всегда полезно заменять старые купюры на новые. Выведенные из обращения деньги потенциально могут иметь ценность для нумизматов. Со временем бумажные/металлические образцы станут редкими, благодаря чему их удастся продать коллекционерам по более высокой цене, чем номинальная.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, из-за экономической политики президента США Дональда Трампа мировая экономика не избежит кризиса, а доллар постепенно будет терять позиции. Эксперты советуют украинцам заблаговременно искать выгодные варианты инвестирования сбережений.

Также мы писали, какие номиналы евро становятся ненужными в ЕС. От 500 евро уже отказались, хотя купюры остались платежными средствами. Плюс постепенно исчезают из обращения монеты мелких номиналов. Со временем их не будут принимать в наличных расчетах.