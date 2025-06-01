Фінансова підтримка українців в Європі — у яких країнах найвищі виплати (інфографіка)

Євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Від початку повномасштабного вторгнення Росії мільйони українців були змушені залишити свої домівки й шукати прихистку за кордоном. Країни Європи пропонують нашим громадянам різні види фінансової підтримки — хтось запровадив щомісячні виплати, інші обмежилися одноразовою допомогою або житлом.

Новини. LIVE зібрали актуальну інформацію про те, скільки платять українським біженцям в країнах Європи у 2025 році.

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Бельгія

Бельгія пропонує найвищий рівень фінансової допомоги українцям. Виплати призначаються на підставі сімейного стану:

одиноким дорослим — 1 139,97 євро на місяць;

родинам, які складаються з двох дорослих — по 758,64 євро на людину;

на кожну дитину в родині — 150–220 євро.

Водночас загальна сума виплат на родину не може перевищувати 1 537,9 євро на місяць.

Данія

Суми виплат на 2025 рік (діють до 30-го червня 2025 включно):

дорослий без дітей — 910 євро/місяць;

одинокі мати/батько з дитиною, що має право на додаткову допомогу на дитину — 1 817 євро;

мати/батько з дитиною, що не має права на додаткову допомогу на дитину — 1 274 євро;

дорослий до 30 років, що проживає разом з батьками — 392 євро.

Для біженців, які здали данську мову на рівні Dansk 2, або мають встановлений діагноз (фізичні або психічні захворювання, які заважають отримати рівень Dansk 2), додатково отримують 237 євро протягом пів року.

Іспанія

У 2025 році українцям в Іспанії надається фінансова допомога в рамках тимчасового захисту. Вона може становити:

для дорослого — в середньому 650 євро;

для родини з дітьми — 1 200-2 000 євро на місяць.

Крім того, в деяких регіонах Іспанії діють програми субсидування оренди житла.

Німеччина

Дорослі, які приїжджають самі, а також батьки та матері-одиначки можуть отримувати 563 євро на місяць.

Подружжя біженців отримує по 506 євро на кожного. Є також додаткові виплати на дітей:

підлітки 14-17 років — 471 євро;

діти 6-14 років — 390 євро;

малюки віком до 5 років — 357 євро.

Таким чином сім'я з двох дорослих і двох дітей може розраховувати одразу на чотири виплати.

Польща

З 1 січня 2025 року розмір допомоги для біженців збільшено, він становить в середньому 314 євро на людину. Сім'ї з дітьми можуть отримати додаткову підтримку в розмірі 191 євро. Особи з інвалідністю отримують від 143 до 955 євро.

У Польщі також надається освітня підтримка біженцям — школярі щороку отримують 72 євро на навчальне приладдя в рамках програми Dobry Start.

Нідерланди

Розмір фінансової допомоги у цій країні залежить від віку та складу сім'ї. Однак у всіх випадках передбачено фіксовану виплату на одяг у розмірі 62,66 євро на місяць. Також біженцям надається компенсація на харчування:

самотні особи — 242,48 євро;

для двох осіб — 242,48 євро на кожного;

для трьох осіб — по 193,98 євро;

для чотирьох і більше осіб — по 169,74 євро.

Таким чином, доросла особа, яка проживає сама, отримує на місяць 305 євро (в тому числі 242,48 євро на харчування + 62,66 євро на одяг).

Якщо особа проживає у приймальній сім'ї, додатково надається 80,91 євро на інші витрати. Однак у разі проживання у муніципальному притулку ця виплата не передбачена.

Виплати людям, які проживають із дітьми:

дві особи — 200,65 євро на кожного;

три особи — по 160,64 євро;

чотири й більше осіб — по 140,34 євро.

Португалія

В цій країні для отримання фінансової допомоги треба відповідати певним умовам. Зокрема дохід для одинокої особи не має перевищувати 100% індексу соціальної підтримки — це 242,23 євро. Для родини поріг доходу вищий — 31 350 євро. Якщо біженці цим вимогам відповідають, то вони отримують такі щомісячні виплати:

242,23 євро — для основного члена сім’ї;

169,56 євро — для інших дорослих членів сім’ї;

121,12 євро — для неповнолітніх членів сім’ї.

Очевидно, що з такою фінансовою допомогою без додаткових джерел доходу прожити в Португалії дуже складно. Адже мінімальна зарплата в цій країні у 2025 році становить 870 євро при виплатах 14 разів на рік.

Франція

Після отримання захисту тимчасового захисту у Франції українці мають право на медичну та матеріальну допомогу. Вони також можуть отримати дозвіл на роботу та підтримку в отриманні житла. Проте, якщо держава не зможе знайти житло, біженець отримуватиме 7,40 євро на день.

Що стосується матеріальної допомоги, вона виплачується щомісяця. Її розмір залежить від кількості людей у родині:

на одну людину — 6,80 євро/день або близько 204 євро на місяць;

на двох людей — 10,20 євро/день або 306 євро/місяць;

на трьох людей – 13,60 євро/день або 408 євро/місяць;

на чотирьох людей — 17 євро/день або 510 євро/місяць;

на п'ятьох людей — 20,40 євро/день або 612 євро/місяць.

Чехія

Розмір фінансової допомоги, яку можуть отримати українці в Чехії, залежить від кількості членів сім'ї та тривалості перебування в країні.

Виплати у перші п'ять місяців:

на дорослу особу — 195 євро;

на дорослу особу з інвалідністю — 292 євро;

на дитину — 140 євро;

на дитину з інвалідністю — 210 євро.

Починаючи з шостого місяця перебування:

на дорослу особу — 125 євро;

на дорослу особу з інвалідністю — 195 євро;

на дитину — 140 євро;

на дитину з інвалідністю — 210 євро.

Українці, які не мають власного житла в Чехії, можуть розраховувати на фінансову допомогу на оренду. Розмір допомоги залежить від кількості членів сім'ї та категорії вразливості.

Швеція

Українці в цій країні можуть отримувати фінансову допомогу для покриття щоденних потреб:

дорослі, які проживають самостійно — до 193 євро на місяць;

діти — від 100 до 140 євро на місяць залежно від віку.

Ірландія

Торік уряд цієї держави суттєво скоротив соціальні виплати для біженців. Зараз фінансова допомога така:

для дорослих — 155 євро на місяць;

для дітей — 120 євро.

Латвія

У 2025 році українцям в Латвії надається низка соціальних виплат та допомоги. Зокрема передбачена разова кризова допомога в розмірі 377 євро на дорослого та 264 на дитину.

Щомісячні виплати:

на одну особу — 137 євро;

на кожного наступного члена родини — 96 євро.

Крім того, у цій країні біженці можуть отримати разову допомогу у 740 євро на початок трудової діяльності або самозайнятості.

Румунія

У цій країні продовжено надання фінансової допомоги українським біженцям до 31 грудня 2025 року. Сума щомісячних виплат в Румунії найменша, як порівняти з іншими державами Євросоюзу, і становить:

на одну особу — 100 євро;

на сім'ю — 300 євро.

На допомогу можуть претендувати особи, які прибули до Румунії до 1 липня 2024 року та перебувають в місцях для біженців.

Виплати для українців в країнах ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Загалом ситуація з фінансовою підтримкою українських біженців у Європі залишається неоднорідною. У той час як деякі країни продовжують надавати регулярну допомогу, інші, навпаки, поступово зменшують обсяг виплат або скасовують програми підтримки повністю.

Є й такі держави-члени ЄС, де виплати для українців не запроваджували взагалі.

Тож українцям, які шукають прихистку в Європі, важливо ретельно вивчати умови приймання й доступної допомоги в кожній окремій країні.

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