Финансовая поддержка украинцев в Европе - в каких странах самые высокие выплаты (инфографика)

Выплаты украинцам в Европе — в каких странах самая высокая помощь
С начала полномасштабного вторжения России миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища за рубежом. Страны Европы предлагают нашим гражданам разные виды финансовой поддержки — кто-то ввел ежемесячные выплаты, другие ограничились одноразовой помощью или жильем.
Новини. LIVE собрали актуальную информацию о том, сколько платят украинским беженцам в странах Евросоюза в 2025 году.
Бельгия
Бельгия предлагает самый высокий уровень финансовой помощи украинцам. Выплаты назначаются на основании семейного положения:
- одиноким взрослым — 1 139,97 евро в месяц;
- семьям, которые состоят из двух взрослых — по 758,64 евро на человека;
- на каждого ребенка в семье — 150-220 евро.
В то же время общая сумма выплат на семью не может превышать 1 537,9 евро в месяц.
Дания
Суммы выплат на 2025 год (действуют до 30-го июня 2025 включительно):
- взрослый без детей — 910 евро/месяц;
- одинокие мать/отец с ребенком, имеющий право на дополнительное пособие на ребенка — 1 817 евро;
- мать/отец с ребенком, не имеющий права на дополнительное пособие на ребенка — 1 274 евро;
- взрослый до 30 лет, проживающий вместе с родителями — 392 евро.
Для беженцев, которые сдали датский язык на уровне Dansk 2, или имеют установленный диагноз (физические или психические заболевания, которые мешают получить уровень Dansk 2), дополнительно получают 237 евро в течение полугода.
Испания
В 2025 году украинцам в Испании предоставляется финансовая помощь в рамках временной защиты. Она может составлять:
- для взрослого — в среднем 650 евро;
- для семьи с детьми — 1 200-2 000 евро в месяц.
Кроме того, в некоторых регионах Испании действуют программы субсидирования аренды жилья.
Германия
Взрослые, которые приезжают сами, а также отцы и матери-одиночки могут получать 563 евро в месяц.
Супруги беженцев получают по 506 евро на каждого. Есть также дополнительные выплаты на детей:
- подростки 14-17 лет — 471 евро;
- дети 6-14 лет — 390 евро;
- малыши в возрасте до 5 лет — 357 евро.
Таким образом семья из двух взрослых и двух детей может рассчитывать сразу на четыре выплаты.
Польша
С 1 января 2025 года размер пособия для беженцев увеличен, он составляет в среднем 314 евро на человека. Семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку в размере 191 евро. Лица с инвалидностью получают от 143 до 955 евро.
В Польше также предоставляется образовательная поддержка беженцам - школьники ежегодно получают 72 евро на учебные принадлежности в рамках программы Dobry Start.
Нидерланды
Размер финансовой помощи в этой стране зависит от возраста и состава семьи. Однако во всех случаях предусмотрено фиксированную выплату на одежду в размере 62,66 евро в месяц. Также беженцам предоставляется компенсация на питание:
- одинокие лица — 242,48 евро;
- для двух человек — 242,48 евро на каждого;
- для трех человек — по 193,98 евро;
- для четырех и более человек — по 169,74 евро.
Таким образом, взрослый человек, проживающий сам, получает в месяц 305 евро (в том числе 242,48 евро на питание + 62,66 евро на одежду).
Если лицо проживает в приемной семье, дополнительно предоставляется 80,91 евро на другие расходы. Однако в случае проживания в муниципальном приюте эта выплата не предусмотрена.
Выплаты людям, проживающим с детьми:
- два человека — 200,65 евро на каждого;
- три человека — по 160,64 евро;
- четыре и более человека — по 140,34 евро.
Португалия
В этой стране для получения финансовой помощи надо соответствовать определенным условиям. В частности доход для одинокого человека не должен превышать 100% индекса социальной поддержки — это 242,23 евро. Для семьи порог дохода выше — 31 350 евро. Если беженцы этим требованиям соответствуют, то они получают такие ежемесячные выплаты:
- 242,23 евро — для основного члена семьи;
- 169,56 евро — для других взрослых членов семьи;
- 121,12 евро — для несовершеннолетних членов семьи.
Очевидно, что с такой финансовой помощью без дополнительных источников дохода прожить в Португалии очень сложно. Ведь минимальная зарплата в этой стране в 2025 году составляет 870 евро при выплатах 14 раз в год.
Франция
После получения защиты временной защиты во Франции украинцы имеют право на медицинскую и материальную помощь. Они также могут получить разрешение на работу и поддержку в получении жилья. Однако, если государство не сможет найти жилье, беженец будет получать 7,40 евро в день.
Что касается материальной помощи, она выплачивается ежемесячно. Ее размер зависит от количества людей в семье:
- на одного человека — 6,80 евро/день или около 204 евро в месяц;
- на двух человек — 10,20 евро/день или 306 евро/месяц;
- на трех человек — 13,60 евро/день или 408 евро/месяц;
- на четырех человек — 17 евро/день или 510 евро/месяц;
- на пять человек — 20,40 евро/день или 612 евро/месяц.
Чехия
Размер финансовой помощи, которую могут получить украинцы в Чехии, зависит от количества членов семьи и продолжительности пребывания в стране.
Выплаты в первые пять месяцев:
- на взрослого человека — 195 евро;
- на взрослое лицо с инвалидностью — 292 евро;
- на ребенка — 140 евро;
- на ребенка с инвалидностью — 210 евро.
Начиная с шестого месяца пребывания:
- на взрослое лицо — 125 евро;
- на взрослое лицо с инвалидностью — 195 евро;
- на ребенка — 140 евро;
- на ребенка с инвалидностью — 210 евро.
Украинцы, которые не имеют собственного жилья в Чехии, могут рассчитывать на финансовую помощь на аренду. Размер помощи зависит от количества членов семьи и категории уязвимости.
Швеция
Украинцы в этой стране могут получать финансовую помощь для покрытия ежедневных потребностей:
- взрослые, проживающие самостоятельно — до 193 евро в месяц;
- дети — от 100 до 140 евро в месяц в зависимости от возраста.
Ирландия
В прошлом году правительство этого государства существенно сократило социальные выплаты для беженцев. Сейчас финансовая помощь такова:
- для взрослых — 155 евро в месяц;
- для детей — 120 евро.
Латвия
В 2025 году украинцам в Латвии предоставляется ряд социальных выплат и помощи. В частности предусмотрена разовая кризисная помощь в размере 377 евро на взрослого и 264 на ребенка.
Ежемесячные выплаты:
- на одного человека — 137 евро;
- на каждого следующего члена семьи — 96 евро.
Кроме того, в этой стране беженцы могут получить разовую помощь в 740 евро на начало трудовой деятельности или самозанятости.
Румыния
В этой стране продлено предоставление финансовой помощи украинским беженцам до 31 декабря 2025 года. Сумма ежемесячных выплат в Румынии наименьшая, в сравнении с другими государствами Евросоюза, и составляет:
- на одного человека — 100 евро;
- на семью — 300 евро.
На помощь могут претендовать лица, прибывшие в Румынию до 1 июля 2024 года и находящиеся в местах для беженцев.
В целом ситуация с финансовой поддержкой украинских беженцев в Европе остается неоднородной. В то время как некоторые страны продолжают оказывать регулярную помощь, другие, наоборот, постепенно уменьшают объем выплат или отменяют программы поддержки полностью.
Есть и такие государства-члены ЕС, где выплаты для украинцев не вводили вообще. Поэтому украинцам, которые ищут убежища в Европе, важно тщательно изучать условия приема и доступной помощи в каждой отдельной стране.
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