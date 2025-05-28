Українці в Польщі — до чого готуватися з 1 червня і що зміниться за кордоном

Люди на вулиці. Фото: Unsplash

Влітку українців у Польщі чекає багато нововведень. Наші громадяни знайшли прихисток у сусідній державі, багато хто залежить від фінансової підтримки. Не завадить дізнатися, що чекає гаманці українців, які мешкають у Польщі, з червня 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у Польщі на початку літа.

Реклама

Читайте також:

Зміни у грошових виплатах

В Польщі діє програма фінансової допомоги Rodzina 800+. Вона передбачена для сімей із неповнолітніми дітьми — виплата 800 злотих щомісяця на кожну особу до 18 років. Українці також є учасниками програми, але з 1 червня 2025 року зміняться умови призначення.

Уряд запровадив обов’язкове правило: щоб кошти регулярно нараховувалися, діти повинні ходити в місцеву школу. Завдяки новому критерію активніше відбуватиметься інтеграція громадян України в польське суспільство. Принаймні, таку мету ставили автори ініціативи.

Середня зарплата в Польщі

У червні мінімальна зарплата становитиме 4 666 злотих брутто на місяць (51 000 грн). Це сума до вирахування обовязкових податків і страхових внесків, а "на руки" працівники отримають мінімум 3 600 злотих (40 000 грн). Погодинна ставка дорівнюватиме 30,50 злотих брутто. Зауважимо, з 1 липня розмір виросте до 31,50 злотих.

Якщо говорити про середній дохід працівників, то він збільшився до 8 000 злотих брутто (88 000 грн) порівняно з 2024 роком (плюс 6-8%). За інформацією аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal, більшість українців (85%) задоволені зарплатою в Польщі та навіть можуть відкладати частину коштів.

Програма "Новий старт"

Польський Червоний Хрест разом із партнерами з Іспанського Червоного Хреста запустив програму "Новий Старт" для біженців з України для відкриття власного бізнесу. Наші громадяни можуть отримати грант у розмірі 17 000 злотих (188 000 грн), який дозволяється витратити на:

купівлю матеріалів та обладнання;

транспортні засоби для комерційного чи виробничого використання;

ліцензоване програмне забезпечення;

сировину і товарні запаси;

оренду приміщення або оплату професійних послуг (маркетингових, бухгалтерських тощо) — не більше 25% бюджету.

Взяти участь у програмі можуть повнолітні українці до 65 років, які мають дійсний статус PESEL UKR і зареєстровані у проєкті "Livelihood". Потрібно буде підготувати бізнес-план і кошторис, а також пройти обов’язкове навчання. Незалежна комісія проаналізує ефективність вашої ідеї, рентабельність та соціальну користь, після чого ухвалить рішення про видачу гранту.

Зміни у працевлаштуванні

1 червня набере чинності закон "Про умови допустимості доручення роботи іноземцям на території Республіки Польща". Документ посилить контроль над дотриманням трудових прав громадян інших держав. Наприклад, недобросовісних роботодавців почнуть штрафувати на 3 000-50 000 злотих.

Плюс передбачені заходи професійної адаптації іноземців до польського ринку праці, механізми соціальної інтеграції. Комплексно це допоможе українцям без ризиків шукати роботу за кордоном.

Нагадаємо, українців у Польщі можуть депортувати через порушення міграційних правил. Поширеними причинами виселення є проблеми з документами, кримінальний злочин, робота за студентською візою, ухилення від сплати податків та ін.

Також ми писали, яка сезонна робота в Польщі вважається високооплачуваною. Влітку роботодавці шукають працівників на склади, фабрики, поля, в теплиці, супермаркети тощо. Можна заробляти в середньому 1 000 доларів на місяць.