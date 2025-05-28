Украинцы в Польше — к чему готовиться с 1 июня и что изменится за границей

Люди на улице. Фото: Unsplash

Летом украинцев в Польше ждет много нововведений. Наши граждане нашли приют в соседнем государстве, многие зависят от финансовой поддержки. Не помешает узнать, что ждет кошельки украинцев, проживающих в Польше, с июня 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в Польше в начале лета.

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Изменения в денежных выплатах

В Польше действует программа финансовой помощи Rodzina 800+. Она предусмотрена для семей с несовершеннолетними детьми — выплата 800 злотых ежемесячно на каждого человека до 18 лет. Украинцы также являются участниками программы, но с 1 июня 2025 года изменятся условия назначения.

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Правительство ввело обязательное правило: чтобы средства регулярно начислялись, дети должны ходить в местную школу. Благодаря новому критерию активнее будет происходить интеграция граждан Украины в польское общество. По крайней мере, такую цель ставили авторы инициативы.

Средняя зарплата в Польше

В июне минимальная зарплата составит 4 666 злотых брутто в месяц (51 000 грн). Это сумма до вычета обязательных налогов и страховых взносов, а "на руки" сотрудники получат минимум 3 600 злотых (40 000 грн). Почасовая ставка — 30,50 злотых брутто. Отметим, с 1 июля размер вырастет до 31,50 злотых.

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Если говорить о среднем доходе работников, то он увеличился до 8 000 злотых брутто (88 000 грн) по сравнению с 2024 годом (плюс 6-8%). По информации аналитического центра международной компании по трудоустройству Gremi Personal, большинство украинцев (85%) довольны зарплатой в Польше и даже могут откладывать часть денег.

Программа "Новый старт"

Польский Красный Крест вместе с партнерами из Испанского Красного Креста запустил программу "Новый Старт" для беженцев из Украины для открытия собственного бизнеса. Наши граждане могут получить грант в размере 17 000 злотых (188 000 грн), который разрешается потратить на:

покупку материалов и оборудования;

транспортные средства для коммерческого или производственного использования;

лицензированное программное обеспечение;

сырье и товарные запасы;

аренду помещения или оплату профессиональных услуг (маркетинговых, бухгалтерских и т.д.) — не больше 25% бюджета.

Принять участие в программе могут совершеннолетние украинцы до 65 лет, которые имеют действительный статус PESEL UKR и зарегистрированы в проекте "Livelihood". Нужно будет подготовить бизнес-план и смету, а также пройти обязательное обучение. Независимая комиссия проанализирует эффективность вашей идеи, рентабельность и социальную пользу, после чего примет решение о выдаче гранта.

Изменения в трудоустройстве

1 июня вступит в силу закон "Об условиях допустимости поручения работы иностранцам на территории Республики Польша". Документ усилит контроль над соблюдением трудовых прав граждан других государств. Например, недобросовестных работодателей начнут штрафовать на 3 000-50 000 злотых.

Плюс предусмотрены меры профессиональной адаптации иностранцев к польскому рынку труда, механизмы социальной интеграции. Комплексно это поможет украинцам без рисков искать работу за рубежом.

Напомним, украинцев в Польше могут депортировать из-за нарушения миграционных правил. Распространенными причинами выселения являются проблемы с документами, уголовное преступление, работа по студенческой визе, уклонение от уплаты налогов и др.

Также мы писали, какая сезонная работа в Польше считается высокооплачиваемой. Летом работодатели ищут сотрудников на склады, фабрики, поля, в теплицы, супермаркеты и тому подобное. Можно зарабатывать в среднем 1 000 долларов в месяц.