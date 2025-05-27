Сезонна робота в Польщі 2025 — у яких сферах українцям платять найбільше

Працівники в теплиці. Фото: Pexels

Чимало українців їздять за кордон на сезонну роботу. Більшість наших громадян обирають Польщу через територіальну близькість, різноманітність вакансій та гарні умови праці. Влітку роботодавці шукають працівників на поля і склади, в супермаркети/магазини, на виробництво тощо. Зарплати в кожному секторі різні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яка сезонна робота в Польщі найкраще оплачується.

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Робота в Польщі та зарплати

На підприємствах різного спрямування сезони не однакові, вони не починаються одночасно. Адже існують пікові періоди, коли бізнесу потрібна більша кількість працівників. Традиційно поняття "сезонна робота" охоплює часовий проміжок із початку весни до кінця листопада.

Влітку можна непогано заробити на сільському господарстві. Фермерства потребують людей для збирання культур, догляду за рослинами, висадки продукції, пакування тощо. Зазвичай оплата відбувається за акордною системою, тобто коли нараховують гроші за обсяг виконаної роботи, а не витрачений час. Дохід залежить від ваших навиків і продуктивності.

Зарплата за роботу в теплиці. Фото: скриншот

Також високооплачуваною сезонною роботою в Польщі вважається комплектація товарів на складі. Працівникам дозволяється брати додаткові зміни для більшого заробітку, часто їм пропонують надбавки і премії за продуктивність. Коли настає піковий період (напередодні свят), доходи відчутно зростають, бо роботодавці готові переплатити за найм додаткових рук.

Зарплати за складську роботу. Фото: скриншот

Далі в рейтингу за рівнем оплати слідують готельно-ресторанний бізнес і будівництво. В туристичних містах завжди потрібен персонал для обслуговування клієнтів, а влітку співробітників завжди не вистачає. Тож готелі, кав’ярні, парки розваг, ресторани готові гідно оплачувати витрачений час своїх працівників.

Будівельний сектор значно активізується в теплу пору року, коли погодні умови найбільш сприятливі для виконання проєктів. Оскільки зведення приміщень — фізично складний процес, будівельника платять непогані гроші, а за швидкість без втрати якості навіть преміюють.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, роботодавців в Україні можуть оштрафувати на 80 000 грн за оголошення в інтернеті. Йдеться про вакансії, що публікують на кадрових порталах, у соціальних мережах і сайтах компаній. Контролюючий орган взявся перевіряти всі оголошення про роботу.

Також ми писали, які професії не приваблювали чоловіків в Радянському Союзі. Малий попит серед працівників був на двірників, сторожів, ліфтерів, вантажників, сантехніків, вчителів, водіїв сміттєвоза, інженерів і медичний персонал.