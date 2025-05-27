Сезонная работа в Польше 2025 — в каких сферах украинцам платят больше всего

Работники в теплице. Фото: Pexels

Многие украинцы ездят за границу на сезонную работу. Большинство наших граждан выбирают Польшу из-за территориальной близости, разнообразия вакансий и хороших условий труда. Летом работодатели ищут сотрудников на поля и склады, в супермаркеты/магазины, на производство и тому подобное. Зарплаты в каждом секторе разные.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какая сезонная работа в Польше лучше всего оплачивается.

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На предприятиях разного направления сезоны не одинаковы, они не начинаются одновременно. Ведь существуют пиковые периоды, когда бизнесу требуется большее количество сотрудников. Традиционно понятие "сезонная работа" охватывает временной промежуток с начала весны до конца ноября.

Летом можно неплохо заработать на сельском хозяйстве. Фермерства нуждаются в людях для сбора культур, ухода за растениями, высадки продукции, упаковки и др. Обычно оплата происходит по аккордной системе, то есть когда начисляют деньги за объем выполненной работы, а не потраченное время. Доход зависит от ваших навыков и производительности.

Зарплата за работу в теплице. Фото: скриншот

Также высокооплачиваемой сезонной работой в Польше считается комплектация товаров на складе. Сотрудникам разрешается брать дополнительные смены для большего заработка, часто им предлагают надбавки и премии за производительность. Когда наступает пиковый период (накануне праздников), доходы ощутимо возрастают, ведь работодатели готовы переплатить за наем дополнительных рук.

Зарплаты за складскую работу. Фото: скриншот

Далее в рейтинге по уровню оплаты следуют гостинично-ресторанный бизнес и строительство. В туристических городах всегда нужен персонал для обслуживания клиентов, а летом сотрудников всегда не хватает. Поэтому гостиницы, кафе, парки развлечений, рестораны готовы достойно оплачивать потраченное время своих работников.

Строительный сектор значительно активизируется в теплое время года, когда погодные условия наиболее благоприятны для выполнения проектов. Поскольку возведение зданий — физически сложный процесс, строителю платят неплохие деньги, а за скорость без потери качества даже премируют.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодателей в Украине могут оштрафовать на 80 000 грн за объявления в интернете. Речь идет о вакансиях, которые публикуют на кадровых порталах, в социальных сетях и сайтах компаний. Контролирующий орган взялся проверять все объявления о работе.

Также мы писали, какие профессии не привлекали мужчин в Советском Союзе. Малый спрос среди работников был на дворников, сторожей, лифтеров, грузчиков, сантехников, учителей, водителей мусоровоза, инженеров и медицинский персонал.