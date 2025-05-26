Чоловіки обходили стороною — які професії в СРСР вважалися "дном" кар'єри

Працівники часів СРСР. Фото: УНІАН

У Радянському Союзі існувала низка професій, які майже не цікавили чоловіків. Причини — низька оплата, відсутність перспектив та престижу.

Про те, які професії не мали попиту серед чоловіків за часів СРСР, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Які професії в СРСР вважались непрестижними

Хлопці у СРСР зазвичай мріяли стати космонавтами, пілотами чи правоохоронцями. А ось деякі професії вважалися "невдалими" — і не просто так. Мова про таких працівників:

Двірник

Найнижча зарплата та тяжка робота. Чоловіки ставали двірниками рідко — здебільшого це були люди з алкогольною залежністю або ті, хто не міг знайти себе в інших сферах.

Сторож, ліфтер, кочегар

Ці професії обирали митці або ті, кому потрібно було хоч щось для запису в трудовій книжці. Наприклад, відомий музикант Віктор Цой працював у котельні.

Вантажник

Робота важка, а зарплата — мінімальна. Але вантажники на базарах чи в меблевих магазинах мали свою вигоду — до них зверталися за дефіцитним товаром і навіть "дякували" грошима.

Сантехнік

Професія вважалася непрестижною, часто її пов’язували з невдачею в житті. Маленька зарплата та поширене пияцтво зробили цей вид зайнятості не надто популярним серед чоловіків. Та все ж сантехніки були потрібні завжди, тому їм часто доплачували неофіційно.

Вчитель

Чоловіки рідко йшли викладати в школу. Педагогіка вважалася "жіночою" справою. Часто хлопці вступали до педвишів лише заради відстрочки від армії, а після навчання не працювали за спеціальністю.

Водій сміттєвоза

Попри повагу до водіїв загалом, цю роботу вважали "брудною". Але деякі примудрялися знайти у смітті цінні речі, наприклад антикваріат. Тож інколи такі "щасливчики" примудрялись непогано заробляли.

Інженер

Хоча професія важлива, заробітки були низькими, а поїхати за кордон через доступ до секретної інформації — неможливо. Повага йшла лише за кар'єрними досягненнями — тоді ставлення до працівників цієї професії мінялось.

Медичний персонал

Санітар, фельдшер, терапевт — ці професії не приваблювали чоловіків. Вони були важкими та низькооплачуваними. Проте певну популярність мали вузькопрофільні лікарі — хірурги чи стоматологи.

Наразі ситуація кардинально змінилася. У двірники чи вантажники найчастіше йдуть мігранти, сантехніки стали професійнішими, інженери — потрібними у приватному секторі, а вчителі та медики можуть непогано заробляти додатково. Багатьох із них уже ніяк не можна назвати невдахами.

Раніше ми писали, що попри складну спадщину СРСР, речі тієї доби стали цінними раритетами. Предмети, що колись були у кожному домі, нині можуть коштувати дорого. Тож варто переглянути старі речі — серед них може виявитися щось цінне.

Також ми розповідали, що колекціонери активно скуповують радянський антикваріат на онлайн-аукціонах, іноді викладаючи за нього чималі суми. Особливий інтерес викликають монети віком понад 100 років — нумізмати готові платити за них тисячі гривень.