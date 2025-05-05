Побрехеньки радянських ГОСТів — чим насправді харчувались в СРСР

Черги за продуктами в СРСР. Фото: скриншот з ютуб-каналу "The Документаліст"

Їжа радянського періоду часто ідеалізується як дешева, якісна й екологічно чиста. Прихильники СРСР згадують, що ковбаса була справжньою, морозиво — молочним, а кефір та сметана — без будь-якої хімії. Але при детальному аналізі з’ясовується, що висока якість продуктів — не що інше, як чергові вигадки.

Про те, що можна було знайти у так званих "натуральних продуктах" в СРСР, розповіли на ютуб-каналі "The Документаліст".

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Чи можна було купити справжню каву в СРСР

Справжня кава в СРСР була розкішшю. Купити її можна було або через знайомих, або вистоявши довгі черги, якщо імпортну каву десь "виставляли" на продаж. Найчастіше її завозили з Індії, фасували у металеві банки. Ціна на цю "екзотику" була як за пляшку дорогого коньяку, тому пили каву лише на свята. А щодня люди вживали так звані "кавові напої" — замінники з:

вівса;

жолудів;

ячменю;

цикорію;

каштанів.

У них було лише 10–15% справжньої кави. Такі напої масово виготовляли в 60–70-х роках, коли дефіцит продуктів досяг піка.

У 1913 році, ще до революції, в Російській імперії імпортували 12 тисяч тонн кавових зерен. А у 1920-му, після приходу більшовиків, — лише 5 тонн. Під час війни каву видавали лише пілотам або пораненим — по 30 грамів на місяць. А у мирний час вона була доступна лише для еліти.

Чи дійсно продукти виготовлені за радянськими ГОСТами були натуральними

При більш детальному досліджені можна з'ясувати, що навіть славетні радянські ГОСТи виявляються радше інструментом для створення ілюзії якості, ніж справжнім стандартом. Фактично, продукти того часу часто не відповідали уявленням про натуральність і корисність. Наприклад:

Ковбаса по 2,20

Згідно з офіційними ГОСТами, ковбаса мала містити 75% м’яса. Проте в примітках допускали заміну м’яса на дешевші компоненти:

крохмаль;

виварені кістки;

харчову плазму;

білкові стабілізатори.

У документах ГОСТ 23670-79 прямо зазначалося, що замість м’яса можна використовувати кров, пшеничне борошно і навіть м’ясні маси сумнівного походження. Варто зауважити, що натуральну ковбасу все ж виготовляли, але лише за спецзамовленням для еліти.

Морозиво без пальмової олії

Міф про "найсмачніше морозиво СРСР" також не витримує критики. Початково, в 1930-х, дійсно виготовляли морозиво з натурального молока, вершків і агар-агару. Але вже з 1966 року до стандарту внесли зміни. З'явилася можливість додавати:

барвники;

ароматизатори й емульгатори;

рослинні жири (зокрема пальмову олію).

Таким чином, морозиво поступово втратило свій "натуральний" статус.

Торт "Пташине молоко"

Цей десерт, запатентований у 1960 році, мав у складі агар-агар і яйця. Але через проблеми з доступністю інгредієнтів ГОСТ дозволив замінити дорогий агар на крохмаль, а натуральні яйця — на меланж.

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