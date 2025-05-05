Вранье советских ГОСТов — чем на самом деле питались в СССР

Очереди за продуктами в СССР. Фото: скриншот с ютуб-канала "The Документалист"

Еда советского периода часто идеализируется как дешевая, качественная и экологически чистая. Сторонники СССР вспоминают, что колбаса была настоящей, мороженое — молочным, а кефир и сметана — без всякой химии. Но при детальном анализе выясняется, что высокое качество продуктов — не что иное, как очередные выдумки.

О том, что можно было найти в так называемых "натуральных продуктах" в СССР, рассказали на ютуб-канале "The Документалист".

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Можно ли было купить настоящий кофе в СССР

Настоящий кофе в СССР был роскошью. Купить его можно было либо через знакомых, либо выстояв длинные очереди, если импортный кофе где-то "выставляли" на продажу. Чаще всего его завозили из Индии, фасовали в металлические банки. Цена на эту "экзотику" была как за бутылку дорогого коньяка, поэтому пили кофе только по праздникам. А ежедневно люди употребляли так называемые "кофейные напитки" — заменители из:

овса;

желудей;

ячменя;

цикория;

каштанов.

В них было лишь 10-15% настоящего кофе. Такие напитки массово изготавливали в 60-70-х годах, когда дефицит продуктов достиг пика.

В 1913 году, еще до революции, в Российской империи импортировали 12 тысяч тонн кофейных зерен. А в 1920-м, после прихода большевиков, — всего 5 тонн. Во время войны кофе выдавали только пилотам или раненым — по 30 граммов в месяц. А в мирное время он был доступен только для элиты.

Действительно ли продукты изготовленные по советским ГОСТам были натуральными

При более детальном исследовании можно выяснить, что даже знаменитые советские ГОСТы оказываются скорее инструментом для создания иллюзии качества, чем настоящим стандартом. Фактически, продукты того времени часто не соответствовали представлениям о натуральности и полезности. Например:

Колбаса по 2,20

Согласно официальным ГОСТам, колбаса должна была содержать 75% мяса. Однако в примечаниях допускали замену мяса на более дешевые компоненты:

крахмал;

вываренные кости;

пищевую плазму;

белковые стабилизаторы.

В документах ГОСТ 23670-79 прямо указывалось, что вместо мяса можно использовать кровь, пшеничную муку и даже мясные массы сомнительного происхождения. Стоит заметить, что натуральную колбасу все же изготавливали, но только по спецзаказу для элиты.

Мороженое без пальмового масла

Миф о "самом вкусном мороженом СССР" также не выдерживает критики. Изначально, в 1930-х, действительно изготавливали мороженое из натурального молока, сливок и агар-агара. Но уже с 1966 года в стандарт внесли изменения. Появилась возможность добавлять:

красители;

ароматизаторы и эмульгаторы;

растительные жиры (в частности пальмовое масло).

Таким образом, мороженое постепенно утратило свой "натуральный" статус.

Торт "Птичье молоко"

Этот десерт, запатентованный в 1960 году, имел в составе агар-агар и яйца. Но из-за проблем с доступностью ингредиентов ГОСТ разрешил заменить дорогой агар на крахмал, а натуральные яйца — на меланж.

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