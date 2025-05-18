Радянський мотлох чи скарб — які речі часів СРСР скуповують колекціонери

Товари на блошиному ринку. Фото: УНІАН

Радянська епоха — це важка сторінка в історії України. Однак деякі предмети СРСР стали справжніми раритетами, за які колекціонери готові платити великі гроші. Це звичайні речі, які були ледь не в кожному домі, а тому варто ретельно перевірити старий мотлох на бабусиному горищі. Можливо, серед непотребу знайдеться щось цінне.

Про те, які предмети радянських часів українці можуть вигідно продати у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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За що колекціонери готові платити великі гроші

Не секрет, що старі, раритетні речі часто стають цікавими для колекціонерів. Особливу популярність мають предмети, які випускались в обмеженій кількості або мають певний дефект, що відрізняє їх від загальної кількості. У 2025 році гроші українцям можуть принести:

Монети СРСР

Серед найпопулярніших предметів — монети радянських часів. Особливу цінність мають рідкісні серії, які були в обігу недовго, або пробні випуски. Наприклад, копійка 1947 року чи ювілейні монети до історичних дат можуть коштувати значно більше свого номіналу. Срібні рублі — ще один популярний напрям, особливо якщо монета добре збережена.

Поштові марки

Філателія з СРСР — ще один прибутковий напрям. Особливо цінні — марки про космос, тварин, історичних діячів. Якщо є рідкісні екземпляри з помилками друку чи дизайнерськими відмінностями — це справжній скарб. Важливо, щоб марка була в ідеальному стані.

Іграшкові машинки

Мініатюрні автівки, які випускали в СРСР, сьогодні шукають колекціонери вінтажних іграшок. Ці машинки відомі своєю деталізацією та міцністю. Найдорожчі — ті, що випускалися обмеженим накладом і не потрапляли у вільний продаж.

Нагороди та медалі

Орден Леніна, медаль "За відвагу" та інші відзнаки — це справжній скарб для тих, хто цікавиться історією. Високу ціну мають нагороди, що вручалися під час Другої світової війни або з інших важливих приводів. Якщо є документи й медаль добре збереглась, вартість ще зростає.

Радянський фарфор

Порцелянові вироби з радянських часів — сервізи, фігурки, та вази нині мають попит завдяки своїй якості та дизайну. Особливо цінуються вироби Ломоносовського заводу, а також унікальні речі з ручним розписом.

Тож, якщо у вас вдома збереглися радянські речі — не поспішайте їх викидати. Вони можуть виявитися справжніми раритетами, за які готові платити хороші гроші. Перевірити цінність знахідок можна на сайті аукціонів предметів колекціонування Violity.

Раніше ми писали, що їжу часів СРСР часто романтизують як якісну та натуральну. Однак при глибшому аналізі виявляється, що це більше міф, ніж реальність.

Також ми розповідали, що деякі українські монети можуть приносити прибуток — усе залежить від рідкісних штампів і особливостей дизайну. Щоб заробити, важливо вміти відрізнити звичайні копійки від цінних екземплярів.

