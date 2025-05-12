Дорогі монети НБУ — скільки можна заробити на онлайн-аукціоні

Працівниця Нацбанку. Фото: НБУ/Flickr

Українці можуть заробити додаткові гроші на монетах, випущених Національним банком. Відповідні оголошення регулярно публікують на онлайн-аукціоні Violity. Постає питання, за скільки можна продати пам’ятні вироби, кожен з яких має цікаву історію появи.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети НБУ продають на Violity.

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"Феодосій Печерський"

Тираж становив усього 3 000 екземплярів, їх випустили у світ майже 10 років тому — у 2016 році. Нацбанк присвятив вироби церковному діячеві, одному з засновників Києво-Печерської лаври Феодосію Печерському, за ігуменства якого монастир досяг піднесення.

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Монети номіналом 10 гривень виготовили зі срібла 925 проби. На аверсі зобразили стилізовані київські пагорби, каплички і монаха, який стоїть у молитовній позі на колінах. Також присутня локальна позолота, вміст дорогоцінного металу в чистоті становить не менше 0,0001 г.

Один такий екземпляр продають на аукціоні з футляром і сертифікатом за 4 700 грн.

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Монета НБУ за 4 700 грн. Фото: скриншот

"Пльонтанізм (Іван Марчук)"

Цю пам’ятну монету присвятили унікальній техніці пльонтанізму, яку винайшов геніальний український художник сучасності Іван Марчук. Вона характеризується нанесенням фарби тонкими кольоровими лініями, які переплітаються під різними кутами. Завдяки цьому досягається ефект об'ємності й світіння, створюється ілюзія динамічного світла.

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Тираж монет номіналом 5 гривень становив 7 500 штук, рік карбування — 2024, матеріал — срібло 925 проби. На реверсі показали фрагмент картини Марчука "Пробудження" — образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Аверс містить стилізоване коло, що нагадує сонце, під яким викарбували напис Україна.

Користувач Violity планує продати монету у футлярі за 7 800 грн.

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Монета НБУ за 7 800 грн. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці регулярно публікують оголошення про продаж старих монет на OLX. Найбільші суми пропонують за пам’ятні вироби НБУ зі срібла чи золота, а також за копійки часів Радянського Союзу.

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Ми писали, що деякі номінали євро стануть непотрібними в ЄС. Дрібні монети втрачають актуальність, ними майже не користуються в розрахунках за товари і послуги. Від номіналу 500 євро відмовилися ще до 2020 року, тож в обігу залишилося дуже мало банкнот.

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