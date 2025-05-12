Дорогие монеты НБУ — сколько можно заработать на онлайн-аукционе

Сотрудница Нацбанка. Фото: НБУ/Flickr

Украинцы могут заработать дополнительные деньги на монетах, выпущенных Национальным банком. Соответствующие объявления регулярно публикуют на онлайн-аукционе Violity. Возникает вопрос, за сколько можно продать памятные изделия, каждое из которых имеет интересную историю появления.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты НБУ продают на Violity.

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"Феодосий Печерский"

Тираж составил всего 3 000 экземпляров, их выпустили в свет почти 10 лет назад — в 2016 году. Нацбанк посвятил изделия церковному деятелю, одному из основателей Киево-Печерской лавры Феодосию Печерскому, при игуменстве которого монастырь достиг подъема.

Монеты номиналом 10 гривен изготовили из серебра 925 пробы. На аверсе изобразили стилизованные киевские холмы, часовни и монаха, который стоит в молитвенной позе на коленях. Также есть локальная позолота, содержание драгоценного металла в чистоте составляет не менее 0,0001 г.

Один такой экземпляр продают на аукционе с футляром и сертификатом за 4 700 грн.

Монета НБУ за 4 700 грн. Фото: скриншот

"Пльонтанизм (Иван Марчук)"

Эту памятную монету посвятили уникальной технике пльонтанизма, которую изобрел гениальный украинский художник современности Иван Марчук. Она характеризуется нанесением краски тонкими цветными линиями, которые переплетаются под разными углами. Благодаря этому достигается эффект объемности и свечения, создается иллюзия динамического света.

Тираж монет номиналом 5 гривен составил 7 500 штук, год чеканки — 2024, материал — серебро 925 пробы. На реверсе показали фрагмент картины Марчука "Пробуждение" — образ девушки с голубовато-желтой лентой на голове. Аверс содержит стилизованный круг, напоминающий солнце, под которым отчеканили надпись Украина.

Пользователь Violity планирует продать монету в футляре за 7 800 грн.

Монета НБУ за 7 800 грн. Фото: скриншот

Напомним, украинцы регулярно публикуют объявления о продаже старых монет на OLX. Наибольшие суммы предлагают за памятные изделия НБУ из серебра или золота, а также за копейки времен Советского Союза.

Мы писали, что некоторые номиналы евро станут ненужными в ЕС. Мелкие монеты теряют актуальность, ими почти не пользуются в расчетах за товары и услуги. От номинала 500 евро отказались еще до 2020 года, поэтому в обращении осталось очень мало банкнот.