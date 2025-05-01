Продати 1 копійку 1992 року — які штампи дорогі та скільки коштують в Україні

Стара українська монети. Фото: Pixabay

Українці можуть вигідно продати українські монети на аукціонах і спеціалізованих порталах. Деякі вироби здатні принести власникам непоганий дохід, оскільки цінуються колекціонерами-нумізматами. Чимало дорогих штампів містить номінал 1 копійка, варто лише визначити, які різновиди допоможуть розбагатіти.

Про це йдеться на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки".

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Скільки коштує 1 копійка 1992 року

Оскільки це обігова монета, існують як дорогі штампи, так і дешеві. Українцям варто звернути увагу на такі різновиди:

1.11АЕ, великі ягоди — від 4 000 до 14 000 грн;

1.35АА, маленькі ягоди — 11 000 грн.

Визначити їх просто. Штамп 1.11АЕ характеризується округлою верхівкою правого верхнього листа, а різновид 1.35АА має ступінчасту верхівку правого верхнього листа. Вартість копійок не фіксована і залежить як від унікальних особливостей екземплярів, так і від зовнішнього виду.

1 копійка 1992 року, штамп 1.11АЕ. Фото: Монети-ягідки

Яка ціна 1 копійки 1994 року

Всі монети входили в банківський річний набір, тож віднайти їх в обігу непросто. Ціна на онлайн-аукціонах варіюється від 3 500 до 8 000 грн, оскільки тираж був маленький.

"Річні набори з копійкою 1994 року зустрічаються дуже рідко. Їх розкупили колекціонери, тому перший річний набір з монетою 1994 року зараз знайти неможливо. Окремо копійку також не продають", — зазначили фахівці порталу.

Проте існують інші різновиди — 2БА, 2БВ та 3БА. Їх називають "хуліганками", бо всі вироби карбувалися невідомо ким спеціально для заробітку на нумізматах. Для виготовлення використовували різні матеріали: латунь, мідь, срібло, алюміній тощо. Вартість копійок сягає 8 000 грн.

1 копійка 1994 року випуску. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці можуть продати монетки не лише на аукціонах. Спеціалізований портал OLX містить чимало оголошень користувачів про реалізацію копійок різних номіналів і років випуску. За деякі рідкісні екземпляри нумізмати готові дорого заплатити.

Також ми писали, що станом на 1 квітня 2025 року обсяг готівки в обігу скоротився на 2,1% — до 805,1 млрд гривень. Це пояснюється сезонним вилученням готівки у першому кварталі. За даними НБУ, на одного українця в середньому припадає 61 банкнота та 187 монет.