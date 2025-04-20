Продаж монет на аукціоні — скільки дадуть за копійки з дефектами

Монети різних номіналів. Фото: УНІАН

Продаючи монети з унікальними дефектами, українці можуть заробити непогані гроші. Колекціонери-нумізмати готові заплатити власникам рідкісних копійок тисячі гривень. Про це свідчать результати торгів на онлайн-аукціонах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які українські монети дорого продають на аукціонах.

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1 гривня 2010 року

Користувач Violity, зареєстрований під ніком Azgard, опублікував оголошення про продаж монети номіналом 1 гривня 2010 року карбування. В день закриття торгів свої ставки зробили понад 20 людей, а максимальна досягла 2 334 грн. Власник намагався реалізувати виріб із гладким гуртом.

За інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки", у 2010 році викарбували два типи копійок номіналом 1 гривня: з портретом Володимира Великого і написом "65 років перемоги 1945-2010". Тиражі були в обігу, але вартість значно відрізняється.

"1 гривня з Володимиром Великим та написом на гурті "Одна гривня 2010" нічого не коштує. Рідкісною вважається лише гривня з гладким гуртом, тобто без написів. Таку монету знайти дуже складно, коштує вона від 700 до 3 000 грн", — зазначили фахівці.

Власне, саме такий виріб виставили на онлайн-аукціоні, судячи з опису та опублікованих фотографій.

1 гривня 2010 року на Violity. Фото: скриншот

Монети з дефектами

Унікальні браки, отримані при карбуванні, високо цінуються нумізматами, тож вони готові заплатити непогані суми власникам таких монет. Наприклад, на Violity з’явилося оголошення про продаж 10 копійок 1994 року виготовлення. Екземпляр цікавий тим, що має аверс з обох сторін. Дефект у вигляді відсутності реверсу оцінили у 1 655 грн.

10 копійок 1994 року на Violity. Фото: скриншот

За монету номіналом 50 копійок 2023 року карбування з аналогічним браком пропонували понад 5 000 грн. Хоча більшість нових виробів не коштують дорожче кількох десятків гривень, тож це дуже вигідна угода. Екземпляр 2 копійки 2010 року, створений на заготовці 10 копійок із алюмінієвої бронзи, може принести 2 500 грн, судячи з торгів на Violity.

2 копійки 2010 року на Violity. Фото: скриншот

Нагадаємо, Національний банк хоче ввести в обіг монету з історичною українською назвою "шаг" — замість копійки. Це крок до відновлення власної грошової традиції та відмови від радянських термінів.

Також ми писали, що українці можуть продати дві копійки і заробити кілька тисяч гривень. Монета номіналом 5 копійок 1992 року з крупною насічкою на гурті здатна принести власнику від 4 000 до 10 000 грн, а 10 копійок — від 5 000 до 7 000 грн.