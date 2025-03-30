Дорогі українські монети — скільки можна заробити на номіналах 5 і 10 копійок

Українські монети. Фото: Unsplash

Деякі українські монети здатні принести власникам чималі суми. Але для вигідного інвестування треба навчитися відрізняти дорогі копійки від звичайних. Інакше заробити на продажу не вийде.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на які дві монети слід звернути увагу українцям.

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5 копійок 1992 року

Немало коштує різновид 1.1ААк із крупною насічкою. За один екземпляр можуть заплатити від 4 000 до 10 000 грн залежно від стану та зовнішнього вигляду. Характерними особливостями копійки, згідно з інформацією на порталі "Монети-ягідки", є:

середній зуб тризуба з потовщенням у верхній частині;

одиниця дати з хвостиком;

гроно №2 у формі прямокутного трикутника.

Важливо не сплутати зі штамом 1.1АВм, який коштує від 20 до 50 грн. У нього аналогічні ознаки, проте гурт має дрібну насічку, ягоди витягнуті, а між вінком і кантом у гронах №4, 5, 6 вони віддалені. Нумізмати називають такі 5 копійок "оливками".

5 копійок 1992 року, штам 1.1ААк. Фото: Монети-ягідки

10 копійок 1992 року

Ще один цінний для колекціонерів номінал. Дорого вдасться продати різновид 1.34АБм. Згідно з каталогом ІТК, копійка зустрічається один раз на понад 30 000 екземплярів. Тож знайти в обігу непросто, але вірогідність є. Вартість перебуває на рівні від 5 000 до 7 000 грн. Якщо стан хороший, ціна може піднятися до 10 000 грн.

Відрізняють штам за такими особливостями:

середній зуб тризубу з потовщенням у верхній частині;

одиниця дати з хвостиком;

верхівка правого верхнього листа ступенева.

"Монета має особливий штамп реверсу АБ, який не зустрічається з іншими різновидами 10 копійок 1992 р. На реверсі гроно №2 має форму прямокутного трикутника, а вінок віддалений від канта. Існує схожий штамп АА, проте у нього вінок наближений до канта", — констатували фахівці.

10 копійок 1992 року, штам 1.34АБм. Фото: Монети-ягідки

Виріб легко сплутати з різновидом 1.32ААм, який коштує не набагато дорожче власного номіналу. Якщо сумніваєтеся у визначені штаму, краще скористатися послугами нумізмата, який підтвердить чи спростує вашу здогадку.

Нагадаємо, на спеціалізованому порталі OLX продають безліч монет. На вибір покупців — звичайні обігові копійки різних номіналів, пам’ятні вироби Національного банку і навіть старовинні монети часів Радянського Союзу.

Також ми писали, що більшість монет 1992 року карбування коштують дорого. Рідкісні штами переважають в номіналу 25 копійок, за деякі вироби нумізмати готові заплатити понад 10 000 грн.