Дорогие украинские монеты — сколько можно заработать на номиналах 5 и 10 копеек

Украинские монеты. Фото: Unsplash

Некоторые украинские монеты способны принести владельцам немалые суммы. Но для выгодного инвестирования надо научиться отличать дорогие копейки от обычных. Иначе заработать на продаже не получится.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие две монеты следует обратить внимание украинцам.

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5 копеек 1992 года

Немало стоит разновидность 1.1ААк с крупной насечкой. За один экземпляр могут заплатить от 4 000 до 10 000 грн в зависимости от состояния и внешнего вида. Характерными особенностями копейки, согласно информации на портале "Монеты-ягодки", являются:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

единица даты с хвостиком;

гроздь №2 в форме прямоугольного треугольника.

Важно не спутать со штаммом 1.1АВм, который стоит от 20 до 50 грн. У него аналогичные признаки, однако гурт имеет мелкую насечку, ягоды вытянуты, а между венком и кантом в гроздьях №4, 5, 6 они отдалены. Нумизматы называют такие 5 копеек "оливками".

5 копеек 1992 года, штамм 1.1ААк. Фото: Монеты-ягодки

10 копеек 1992 года

Еще один ценный для коллекционеров номинал. Дорого удастся продать разновидность 1.34АБм. Согласно каталогу ИТК, копейка встречается один раз на более чем 30 000 экземпляров. Поэтому найти в обращении непросто, но вероятность есть. Стоимость находится на уровне от 5 000 до 7 000 грн. Если состояние хорошее, цена может подняться до 10 000 грн.

Отличают штамм по таким особенностям:

средний зуб трезубца с утолщением в верхней части;

единица даты с хвостиком;

верхушка правого верхнего листа ступенчатая.

"Монета имеет особый штамп реверса АБ, который не встречается с другими разновидностями 10 копеек 1992 г. На реверсе гроздь №2 имеет форму прямоугольного треугольника, а венок удален от канта. Существует похожий штамп АА, однако у него венок приближен к канту", — констатировали специалисты.

10 копеек 1992 года, штамп 1.34АБм. Фото: Монеты-ягодки

Изделие легко спутать с разновидностью 1.32ААм, которая стоит не намного дороже собственного номинала. Если сомневаетесь в определении штамма, лучше воспользоваться услугами нумизмата, который подтвердит или опровергнет вашу догадку.

Напомним, на специализированном портале OLX продают множество монет. На выбор покупателей — обычные оборотные копейки разных номиналов, памятные изделия Национального банка и даже старинные монеты времен Советского Союза.

Также мы писали, что большинство монет 1992 года чеканки стоят дорого. Редкие штаммы преобладают в номинале 25 копеек, за некоторые изделия нумизматы готовы заплатить более 10 000 грн.