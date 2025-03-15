Українську монету продали за 35 000 грн — яка копійка коштує таких грошей

Українські монети. Фото: НБУ/Flickr

Не всі українські монети однаково цінуються нумізматами. За деякі копійки колекціонери готові змагатися на онлайн-аукціонах, пропонуючи власнику високі ставки. Наприклад, один старий металевий виріб вдалося продати за понад 35 000 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що особливого в копійці та чому вона настільки дорога.

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Монета за 35 000 грн

Користувач порталу Violity у 2024 році виставив на аукціон монету номіналом 50 копійок 1992 року випуску. Він не уточнив різновид, але назвав матеріал (латунь) і запевнив, що екземпляр в ідеальному стані, оскільки не перебував в експлуатації. Монета зберігалася в наборі, тож жодних дефектів або пошкоджень не має.

Участь у торгах взяли 30 користувачів, максимальна ставка досягла 36 781 грн. Саме стільки заробив власник унікального металевого виробу.

Монета 50 копійок 1992 року на аукціоні. Фото: скриншот

За даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", 50 копійок 1992 року карбували на Луганському верстатобудівному заводі різним типом штампів. Через це в обігу з'явилася велика кількість різновидів.

Серед них є кілька рідкісних і дорогих, зокрема:

1АГс (трапеція + 8 насічок) — від 900 до 2 000 грн;

2.1БАм (4 ягоди + товстий герб) — від 9 000 до 11 000 грн;

3ВАг (гладкий гурт) — від 4 000 до 11 000 грн;

3(1)ВАг — від 3 800 до 5 000 грн;

4ААм (англійський чекан) — від 2 500 до 6 000 грн.

Найдорожчими вважають монети, виготовлені під час налагодження верстатів. Вони не мають насічок і тексту на гурті, оскільки карбувалися в матрицях без рифлень. Якщо подивитися на аверс проданого лоту, він має характерні ознаки різновиду 3Ваг, а саме:

п’ять ягід у гроні №3;

чотири ягоди у гроні №1, а п’ята ягода злилась з вінком.

50 копійок 1992 року, штам 3ВАг. Фото: Монети-ягідки

В оголошені відсутнє фото реверсу, тож неможливо дізнатися, який вигляд у тризуба. Якщо його середній зуб має потовщення зліва (брак), то це штам 3(1)Ваг. Він коштує в середньому до 5 000 грн. А монета без дефекту з товстим середнім зубом тризуба — це різновид 3ВАг. Його ціна доходить до 11 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, за старі монети нумізмати готові віддати чималі гроші. Вартість залежить від номіналу і штаму. Наприклад, 1 гривня 1992 року випуску, різновид 1.1ААг, коштує орієнтовно 12 000-30 000 грн залежно від стану і зовнішнього вигляду.

Також ми писали, що не треба викидати копійки, якими не користуєтеся. Знайшовши в гаманці стару монету, варто дізнатися її штам. Бо не виключено, що виріб принесе значну фінансову вигоду завдяки своїм унікальним характеристикам.