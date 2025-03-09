Продати дорогі монети України — які копійки коштують до 14 000 грн

Українська монета. Фото: Pixabay

Знайшовши монету в гаманці чи старій куртці, не варто одразу викидати її. Деякі металеві вироби здатні принести власникам чималі кошти, бо колекціонери готові заплатити тисячі гривень, аби заволодіти цими копійками. Щоб отримати велику фінансову вигоду, варто правильно визначити різновид номіналу.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети можна продати за 14 000 грн.

Читайте також:

50 копійок 1994 року

Цінним для нумізматів є штам 1.2АЕс, характерна ознака якого — 8 насічок. Аби відрізнити дорогу монету від звичайної, треба звернути увагу на такі особливості:

маленькі отвори у нижній частині тризуба;

у гронах №1, 7, 8 хвостик не примикає до ягоди;

гурт середній, 8 насічок.

Згідно з даними спеціалізованого порталу "Монети-ягідки", ці копійки не перебували в обігу, тож знайти їх важко. Рідкість вплинула на ціну: лот коштує в середньому від 6 000 до 14 000 грн. Важливо не сплутати з різновидом 1.2АЕк, у якого великий гурт і лише 7 насічок.

50 копійок 1994 року, штам 1.2АЕс. Фото: Монети-ягідки

1 копійка 1992 року

Номінал відомий кількома штамами: АА характеризується дрібними ягодами і тонким шрифтом, АЕ має великі ягоди і товстий шрифт. Від 4 000 до 14 000 грн коштує 1 копійка 1992 року карбування, різновид 1.11АЕ. Його можна визначити за такими ознаками:

округла верхівка правого верхнього листа;

великі ягоди.

"На аукціонах різновид 1.11АЕ продають нечасто, через це ціна може доходити до 10 000-12 000 грн. Нещодавно на аукціоні Віоліті за копійку 1992 року заплатили 12,5 тис. грн. В обігу найчастіше зустрічався різновид 1.11АА, у такої монети маленькі ягоди на реверсі", — уточнили фахівці порталу.

Ціна лота може піднятися чи впасти залежно від стану і зовнішнього вигляду копійки. Тому бувають випадки, коли краще відреставрувати металевий виріб, а потім виставити на онлайн-аукціон. Це допоможе заробити максимальну суму.

1 копійка 1992 року, штам 1.11АЕ. Фото: Монети-ягідки

Нагадаємо, українці часто продають речі на OLX. Копійки і старовинні монети не виключення. За деякі вироби власники просили до 10 000 грн, пояснюючи ціну унікальними особливостями лота.

Також ми писали, що українцям можуть дістатися у спадок від предків монети, виготовлені в часи Російської імперії чи Радянського Союзу. Вироби з золота коштують сьогодні десятки і сотні тисяч гривень, вони здатні збагатити своїх власників.