Продать дорогие монеты Украины — какие копейки стоят до 14 000 грн

Украинская монета. Фото: Pixabay

Найдя монету в кошельке или старой куртке, не стоит сразу выбрасывать ее. Некоторые металлические изделия способны принести владельцам немалые деньги, потому что коллекционеры готовы заплатить тысячи гривен, дабы завладеть этими копейками. Чтобы получить большую финансовую выгоду, следует правильно определить разновидность номинала.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты можно продать за 14 000 грн.

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50 копеек 1994 года

Ценным для нумизматов является штамм 1.2АЕс, характерный признак которого — 8 насечек. Чтобы отличить дорогую монету от обычной, надо обратить внимание на такие особенности:

маленькие отверстия в нижней части трезубца;

в гроздях №1, 7, 8 хвостик не примыкает к ягоде;

гурт средний, 8 насечек.

Согласно данным специализированного портала "Монеты-ягодки", эти копейки не находились в обращении, поэтому найти их трудно. Редкость повлияла на цену: лот стоит в среднем от 6 000 до 14 000 грн. Важно не спутать с разновидностью 1.2АЕк, у которой крупный гурт и только 7 насечек.

50 копеек 1994 года, штамм 1.2АЕс. Фото: Монеты-ягодки

1 копейка 1992 года

Номинал известен несколькими штаммами: АА характеризуется мелкими ягодами и тонким шрифтом, АЕ имеет крупные ягоды и толстый шрифт. От 4 000 до 14 000 грн стоит 1 копейка 1992 года чеканки, разновидность 1.11АЕ. Ее можно определить по таким признакам:

округлая верхушка правого верхнего листа;

крупные ягоды.

"На аукционах разновидность 1.11АЕ продают нечасто, поэтому цена может доходить до 10 000-12 000 грн. Недавно на аукционе Виолити за копейку 1992 года заплатили 12,5 тыс. грн. В обращении чаще всего встречалась разновидность 1.11АА, у такой монеты маленькие ягоды на реверсе", — уточнили специалисты портала.

Цена лота может подняться или упасть в зависимости от состояния и внешнего вида копейки. Поэтому бывают случаи, когда лучше отреставрировать металлическое изделие, а потом выставить на онлайн-аукцион. Это поможет заработать максимальную сумму.

1 копейка 1992 года, штамм 1.11АЕ. Фото: Монеты-ягодки

Напомним, украинцы часто продают вещи на OLX. Копейки и старинные монеты не исключение. За некоторые изделия владельцы просили до 10 000 грн, объясняя цену уникальными особенностями лота.

Также мы писали, что украинцам могут достаться в наследство от предков монеты, изготовленные во времена Российской империи или Советского Союза. Изделия из золота стоят сегодня десятки и сотни тысяч гривен, они способны обогатить своих владельцев.