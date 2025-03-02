Продати копійку на OLX – які українські монети коштують до 10 000 грн

Українські монети на OLX — що можна продати за 10 000 грн
Українці публікують оголошення про продаж копійок на спеціалізованих порталах та онлайн-аукціонах. Зокрема, вигідно заробити на монетах вдасться завдяки OLX. Там регулярно з’являються пропозиції щодо купівлі металевих грошей різних номіналів і років випуску.
Сайт Новини.LIVE розповідає, які українські монети продають на OLX і за скільки.
1 гривня 1995 року
Користувач із Києва опублікував оголошення про продаж монети номіналом 1 гривня 1995 року карбування. Це обігова копійка з великою кількістю різновидів. Наприклад, дорого коштують такі штами (за інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки"):
- 1БАг, гладкий гурт — від 7 000 до 9 000 грн;
- 2ААг, гладкий гурт — від 2 800 до 5 600 грн;
- 2АА1.1, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;
- 2АА1.2, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;
- 2АА2, три крапки на гурті — від 11 000 до 16 000 грн.
Продавець не уточнив різновид, а за фотографією це важко визначити. Ціна монети становить 2 500 грн, але незрозуміло, наскільки вона виправдана.
10 гривень 2024 року
Національний банк випустив обігову пам’ятну монету "Сили логістики Збройних Сил України" до Дня фахівців логістичного забезпечення ЗСУ. Відомо, що поступово в обігу з’явиться майже 10 млн штук. З частини тиражу сформують колекційні ролики для продажу нумізматам.
Матеріал виробу — сплав на основі цинку з нікелевим покривом. На аверсі зобразили номінал в обрамленні давньоруського орнаменту, на реверсі — напис по колу "СТАЛЕВА МІЦЬ, НЕПОХИТНА ВОЛЯ!" і малюнок схрещених мечів із лезами, які переходять у пшеничні колоси. Власник встановив ціну 5 200 грн за екземпляр.
1 копійка 1992 року
При карбуванні номіналу використовували магнітну сталь, тому більшість монет — срібного кольору. Але пробні екземпляри виготовляли з інших матеріалів, зокрема немагнітної сталі, алюмінію, латуні, міді тощо. Вартість таких виробів становить кілька тисяч гривень, залежно від стану і зовнішнього вигляду лоту.
Користувач із Гайсина Вінницької області запропонував купити монету саме з латуні, встановивши ціну 10 000 грн. Вона має гладкий гурт і широкий кант, отже високо цінується нумізматами за рідкість.
Нагадаємо, не всі копійки здатні принести великі гроші власникам. Дорогі монети досить важко знайти — вони цінні, бо рідкісні. Але значно простіше відшукати в гаманці обігові металеві гроші, які коштують до 1 000 грн. Продавши кілька екземплярів, вдасться заробити пару тисяч гривень.
Також ми писали, що певні штами коштують від 5 000 до 8 000 грн. Наприклад, 50 копійок 1994 року карбування можна продати нумізматам за непогані гроші. Але ці монети нечасто зустрічаються в обігу, тож знайти їх буде непросто.
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