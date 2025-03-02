Продати копійку на OLX – які українські монети коштують до 10 000 грн

Співробітниця Нацбанку. Фото: НБУ/Flickr

Українці публікують оголошення про продаж копійок на спеціалізованих порталах та онлайн-аукціонах. Зокрема, вигідно заробити на монетах вдасться завдяки OLX. Там регулярно з’являються пропозиції щодо купівлі металевих грошей різних номіналів і років випуску.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які українські монети продають на OLX і за скільки.

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1 гривня 1995 року

Користувач із Києва опублікував оголошення про продаж монети номіналом 1 гривня 1995 року карбування. Це обігова копійка з великою кількістю різновидів. Наприклад, дорого коштують такі штами (за інформацією на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки"):

1БАг, гладкий гурт — від 7 000 до 9 000 грн;

2ААг, гладкий гурт — від 2 800 до 5 600 грн;

2АА1.1, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;

2АА1.2, вузький кант — від 1 400 до 2 800 грн;

2АА2, три крапки на гурті — від 11 000 до 16 000 грн.

Продавець не уточнив різновид, а за фотографією це важко визначити. Ціна монети становить 2 500 грн, але незрозуміло, наскільки вона виправдана.

1 гривня 1995 року за 2 500 грн на OLX. Фото: скриншот

10 гривень 2024 року

Національний банк випустив обігову пам’ятну монету "Сили логістики Збройних Сил України" до Дня фахівців логістичного забезпечення ЗСУ. Відомо, що поступово в обігу з’явиться майже 10 млн штук. З частини тиражу сформують колекційні ролики для продажу нумізматам.

Матеріал виробу — сплав на основі цинку з нікелевим покривом. На аверсі зобразили номінал в обрамленні давньоруського орнаменту, на реверсі — напис по колу "СТАЛЕВА МІЦЬ, НЕПОХИТНА ВОЛЯ!" і малюнок схрещених мечів із лезами, які переходять у пшеничні колоси. Власник встановив ціну 5 200 грн за екземпляр.

Пам'ятна монета номіналом 10 гривень 2024 року. Фото: скриншот

1 копійка 1992 року

При карбуванні номіналу використовували магнітну сталь, тому більшість монет — срібного кольору. Але пробні екземпляри виготовляли з інших матеріалів, зокрема немагнітної сталі, алюмінію, латуні, міді тощо. Вартість таких виробів становить кілька тисяч гривень, залежно від стану і зовнішнього вигляду лоту.

Користувач із Гайсина Вінницької області запропонував купити монету саме з латуні, встановивши ціну 10 000 грн. Вона має гладкий гурт і широкий кант, отже високо цінується нумізматами за рідкість.

1 копійка 1992 року за 10 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, не всі копійки здатні принести великі гроші власникам. Дорогі монети досить важко знайти — вони цінні, бо рідкісні. Але значно простіше відшукати в гаманці обігові металеві гроші, які коштують до 1 000 грн. Продавши кілька екземплярів, вдасться заробити пару тисяч гривень.

Також ми писали, що певні штами коштують від 5 000 до 8 000 грн. Наприклад, 50 копійок 1994 року карбування можна продати нумізматам за непогані гроші. Але ці монети нечасто зустрічаються в обігу, тож знайти їх буде непросто.